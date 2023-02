有藝思／英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出花花世界

高齡85歲的英國藝術家大衛·霍克尼(David Hockney)仍持續以孩童般的好奇心創作藝術。(取自Pace Gallery網站)

高齡85歲的英國 藝術家大衛·霍克尼(David Hockney)仍持續以孩童般的好奇心創作藝術。霍克尼不僅局限於繪畫或雕塑 等傳統藝術形式,一向熱愛探索不同的創作技巧,過去十年間霍克尼對使用iPad繪畫產生濃厚興趣。與他在倫敦舉辦的全新沉浸式展覽同時,這位被稱為「最著名的英國在世畫家」選在紐約佩斯畫廊(Pace Gallery )舉辦他的iPad繪畫個展。

展覽名為「20 Flowers and Some Bigger Pictures」,展示了霍克尼在疫情期間蟄居諾曼第家中、觀察日常生活事物所創作的iPad繪畫。該展覽是繼倫敦、巴黎、芝加哥後巡迴至紐約展出,並預計明年秋天在洛杉磯的Louver畫廊展出。

霍克尼以對色彩、線條和透視法的熟練掌握,將諾曼第風景巧妙融合在畫作中。 (取自Pace Gallery網站)

霍克尼以對色彩、線條和透視法的熟練掌握,將諾曼第風景巧妙融合在畫作中。 展出作品之一「2022年6月25日-看花 (25th June 2022, Looking at the Flowers)」,呈現藝術家以拼貼照片的方式來探索時間與空間的流動。霍克尼指出,這是攝影 作品,但絕不是一張普通的照片,「我一直在做所謂的攝影繪圖,希望創造更多3D效果,因為你必須通過時間來看待這些作品,不像普通照片只是捕捉一瞬間」。