我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

有藝思／英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出花花世界

周靜芝
高齡85歲的英國藝術家大衛·霍克尼(David Hockney)仍持續以孩童般的好奇心創作藝術。(取自Pace Gallery網站)
高齡85歲的英國藝術家大衛·霍克尼(David Hockney)仍持續以孩童般的好奇心創作藝術。(取自Pace Gallery網站)

高齡85歲的英國藝術家大衛·霍克尼(David Hockney)仍持續以孩童般的好奇心創作藝術。霍克尼不僅局限於繪畫或雕塑等傳統藝術形式，一向熱愛探索不同的創作技巧，過去十年間霍克尼對使用iPad繪畫產生濃厚興趣。與他在倫敦舉辦的全新沉浸式展覽同時，這位被稱為「最著名的英國在世畫家」選在紐約佩斯畫廊(Pace Gallery )舉辦他的iPad繪畫個展。

展覽名為「20 Flowers and Some Bigger Pictures」，展示了霍克尼在疫情期間蟄居諾曼第家中、觀察日常生活事物所創作的iPad繪畫。該展覽是繼倫敦、巴黎、芝加哥後巡迴至紐約展出，並預計明年秋天在洛杉磯的Louver畫廊展出。

霍克尼以對色彩、線條和透視法的熟練掌握，將諾曼第風景巧妙融合在畫作中。 （取自P...
霍克尼以對色彩、線條和透視法的熟練掌握，將諾曼第風景巧妙融合在畫作中。 （取自Pace Gallery網站）

霍克尼以對色彩、線條和透視法的熟練掌握，將諾曼第風景巧妙融合在畫作中。 展出作品之一「2022年6月25日-看花 (25th June 2022, Looking at the Flowers)」，呈現藝術家以拼貼照片的方式來探索時間與空間的流動。霍克尼指出，這是攝影作品，但絕不是一張普通的照片，「我一直在做所謂的攝影繪圖，希望創造更多3D效果，因為你必須通過時間來看待這些作品，不像普通照片只是捕捉一瞬間」。

「David Hockney：20 Flowers and Some Bigger Pictures」即日至2月25日在紐約佩斯畫廊展出，地址為540 W 25th St, New York, NY 10001。

「20 Flowers and Some Bigger Pictures」，展示...
「20 Flowers and Some Bigger Pictures」，展示了霍克​尼在疫情期間蟄居諾曼第家中、觀察日常生活事物所創作的iPad繪畫。(取自Pace Gallery網站)

攝影 英國 雕塑

上一則

理財百科／8大習慣 養成百萬富翁

下一則

有藝思／在紐約公圖 遇見吳爾芙

延伸閱讀

低成本升級廚房浴室 家事達人教你3招

低成本升級廚房浴室 家事達人教你3招
英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出「花花世界」

英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出「花花世界」
民謠搖滾老將大衛克羅斯比辭世 享壽81歲

民謠搖滾老將大衛克羅斯比辭世 享壽81歲
涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕

涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕

熱門新聞

「哥倫布洗衣板公司」位於俄亥俄州洛根市，牆上掛滿了各式尺寸的洗衣板。（取自臉書）

美國現象／全美最後洗衣板工廠 改製成樂器另類求生

2023-02-12 16:38
米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。（取自Shutterstock）

養生／吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

2023-02-12 02:09
青鳥歌手張智真，如今是青青合唱團的指揮。（作者李嘉音提供）

封面故事／追民歌 40年訴不盡的情緣

2023-02-12 12:42
范曉武為桂花拉糕擺盤。（圖：范曉武提供）

封面故事／嘗鄉愁 菜譜追尋上海味

2023-02-12 11:24
周鳳五教授研究領域橫跨書法藝術、文字學、敦煌學、楚文化、中國古典文學、先秦兩漢經學史、明清繪畫史，著作等身，且多創意，因而曾榮獲學術界多項殊榮。（取材自台灣國家圖書館）

封面故事／悼故友 微風千縷憶「周公」

2023-02-12 13:50
歌星林黛於1961年2月12日與龍繩勳結婚。（取材自微博）

封面故事／憶老歌 童年聽不厭的柔情

2023-02-12 02:29

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪