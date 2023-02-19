我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

有藝思／在紐約公圖 遇見吳爾芙

編譯徐薏茹
紐約公共圖書館本次展覽可看到吳爾芙的個人筆記、日記、家庭照、未公開信件，一窺這名偉大作家的生活。（New York Public Library提供）
紐約公共圖書館本次展覽可看到吳爾芙的個人筆記、日記、家庭照、未公開信件，一窺這名偉大作家的生活。（New York Public Library提供）

20世紀最重要的英國作家之一維吉尼亞吳爾芙(Virginia Woolf)，在距今約一世紀前開始突破文學的界線，打破父權制的牢籠，她文字的力量至今仍能引發共鳴。

紐約公共圖書館(New York Public Library)推出「維吉尼亞吳爾芙：現代精神」(Virginia Woolf:A Modern Mind)展覽，邀大眾一起探討這位名作家的一生和創作過程。即日起至3月5日在蘇世民大樓(Stephen A.Schwarzman Building)展出，免費入場。

20世紀最重要的英國作家之一維吉尼亞吳爾芙。（New York Public L...
20世紀最重要的英國作家之一維吉尼亞吳爾芙。（New York Public Library提供）

紐約公共圖書館收藏吳爾芙最重要的作品集之一，在本次展覽展示，可看到吳爾芙的個人筆記、日記、家庭照、未公開信件，一窺這名偉大作家的生活。

日記條目記述吳爾芙如何拒絕維多利亞時代前輩的傳統形式，以不斷變化的觀點實驗，運用意識流的敘述方式，探究其筆下人物內心最深處的想法。

「維吉尼亞吳爾芙：現代精神」是吳爾芙作品30年來在圖書館的第一次大型展覽。

Henry W.與Albert A.Berg英美文學收藏負責人、擔任本次策展人的嘉露蓮·薇嘉(Carolyn Vega)表示：「透過吳爾芙自身的作品，我們能跟隨她的創作發展，以及她個人的奮鬥與成就，她的日記坦率地記錄想成為偉大作家的渴望，在其中反思充斥著疾病的人生，儘管內心混亂，仍訴說可理解的願望，盡可能成為最好的自己。」

紐約公共圖書館推出「維吉尼亞吳爾芙：現代精神」展覽，邀大眾一起探討這位名作家的一...
紐約公共圖書館推出「維吉尼亞吳爾芙：現代精神」展覽，邀大眾一起探討這位名作家的一生和創作過程。(New York Public Library提供)

「她關於性別流動的寫作在現今更顯重要，吳爾芙去世後，她的鰥夫選擇紐約公立圖書館保管她的檔案，對於她的丈夫來說，吳爾芙的作品能夠放在一起並且讓大眾接觸相當重要，我們很激動能與訪客分享她見解深刻、敏感、私人的作品。」

紀念物包括「戴洛維夫人」(Mrs.Dalloway)的早期手稿，以及「燈塔行」(To the Lighthouse)最終手稿。

文學迷別忘了逛逛圖書館的禮品店，將美麗的書本、主題手提袋、項鍊、日誌帶回家作紀念。

圖書館 維吉尼亞 英國

上一則

有藝思／英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出花花世界

下一則

挖趣／從郵票看傳教士對華影響

延伸閱讀

情人節天公作美 紐約華人情侶登記結婚多

情人節天公作美 紐約華人情侶登記結婚多
知名迴轉壽司紐約開店 法拉盛、長島今夏開幕

知名迴轉壽司紐約開店 法拉盛、長島今夏開幕
紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃
李靚蕾再戰王力宏：敢做不敢承認 曝官司3大重點

李靚蕾再戰王力宏：敢做不敢承認 曝官司3大重點

熱門新聞

「哥倫布洗衣板公司」位於俄亥俄州洛根市，牆上掛滿了各式尺寸的洗衣板。（取自臉書）

美國現象／全美最後洗衣板工廠 改製成樂器另類求生

2023-02-12 16:38
米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。（取自Shutterstock）

養生／吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

2023-02-12 02:09
青鳥歌手張智真，如今是青青合唱團的指揮。（作者李嘉音提供）

封面故事／追民歌 40年訴不盡的情緣

2023-02-12 12:42
范曉武為桂花拉糕擺盤。（圖：范曉武提供）

封面故事／嘗鄉愁 菜譜追尋上海味

2023-02-12 11:24
周鳳五教授研究領域橫跨書法藝術、文字學、敦煌學、楚文化、中國古典文學、先秦兩漢經學史、明清繪畫史，著作等身，且多創意，因而曾榮獲學術界多項殊榮。（取材自台灣國家圖書館）

封面故事／悼故友 微風千縷憶「周公」

2023-02-12 13:50
歌星林黛於1961年2月12日與龍繩勳結婚。（取材自微博）

封面故事／憶老歌 童年聽不厭的柔情

2023-02-12 02:29

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪