詐騙ing／誘買虛擬幣 華男遭誆2萬

嫌疑人推薦使用FDEX交易平台，後被證實是一個詐騙軟件。（圖：受訪者提供）

南加州洛杉磯郡阿罕布拉市（Alhambra）一名華人男子，最近被從未謀面的網友詐騙2萬多元，對方以投資虛擬貨幣 的名義一步步引誘被害人上當。行騙過程中，嫌犯自稱哥倫比亞大畢業，並在比佛利山（Beverly Hills）擁有一家新能源公司。

去年5、6月期間，阿市居民馮先生在網上出售兩塊南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的土地，每塊地叫價5000元，但一直少有人問津。 11月的一天，馮先生突然接到一個電話，對方稱自己姓劉，表示對這兩塊土地感興趣。

馮先生回憶兩人最初的談話，劉先生介紹自己畢業於哥倫比亞大學，在比佛利山擁有一家開發太陽能的新能源公司，「他說要買我的地，準備蓋房子出租給職業經理人。」馮先生還收到對方發來的比佛利山辦公室照片，「光鮮亮麗，他看上去就是個典型的成功人士。 」

兩人交談聊家常的過程中，馮先生表示經常感受到對方的關切，「他問我一家有幾口人，我說我有個兒子，他說有個女兒，一直迎合我，感覺很親切。」

聊天紀錄顯示，嫌疑人催促被害人籌錢投資。（圖：受訪者提供）

在談到土地買賣時，劉先生提出要用數字貨幣交易，但馮先生拒絕，「我說美金付款就行，我不懂數字貨幣，他就說要教我認識數字貨幣，教我怎麼賺錢。」

馮先生回憶自己那段時間失業在家，持有的特斯拉股票 又大跌，正為經濟發愁，著急賺錢維持家用。「我太輕信對方，他分析說股票還會繼續跌，讓我賣股票投資虛擬貨幣。 」在這位「成功人士」的慫恿下，馮先生第一次接觸虛擬貨幣，投了些小錢，並很快嘗到盈利的甜頭，心理戒備也逐漸放下。

接下來的一段時間，馮先生應對方建議下載了一個FDEX的應用程序，並投入2萬3000元，「對方介紹說這是一個虛擬貨幣合約交易所，他自己已投入近800萬，賺了很多錢。」按照平台上的數據顯示，馮先生投資的金額很快漲到3萬6000元，那時他還很慶幸，以為自己遇到貴人，短時間就淨賺1萬多。

今年1月，馮先生嘗試把FDEX上賺的盈利轉到自己的銀行帳戶，結果發現，轉帳300元左右，很快到帳，但當他轉大筆金額時，交易卻顯示失敗。

直到這時，馮先生開始懷疑這個所謂「合約交易所」的可靠性，「註冊非常簡單，只需一個郵箱就可以，而且對於交易手續費，對方一直說不清楚，我就覺得不對勁。」

馮先生指出，對方一直催促他繼續投資，並勸說他把股票全賣了，甚至問朋友借錢投資。但在幾次轉帳失敗後，馮先生覺得愈來愈不對勁，「對方看我一直沒再投錢，就罵我笨蛋，還說我好騙，甚至電話威脅要打我全家。」

直到兩人撕破了臉，馮先生才發現，他交易的FDEX軟件在蘋果的App Store根本搜不到，「這就是一個詐騙軟件，上面的金額數字完全是對方在操控，我投進去的2萬多是徹底打水漂了。」

馮先生目前已向警局報案，等待警方的後續調查。對於這段不幸的遭遇，他追悔莫及，並表示自己的家庭現在陷入經濟危機，希望能早點把兩塊土地賣掉，帶著家人去外州重新開始生活。