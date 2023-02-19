挖趣／從郵票看傳教士對華影響

醫師傳教士格蘭丁紀念郵票，左上為格蘭丁肖像和長江流域地圖，左下爲格蘭丁由上海乘船在長江上西行至重慶，右下為格蘭丁騎馬由重慶騎到雲南昭通，右上為格蘭丁在昭通為嬰兒診病。（圖作者提供）

最近台灣發行兩枚傳教士紀念郵票，一枚是在2021年發行的「馬雅各逝世百周年紀念」郵票，馬雅各(James L. Maxwell，1836-1921)是英國 長老教會醫師傳教士，1865-1871年間在台灣傳教，赴台第二年在高雄旗後開設全台第一間西醫診所，為西方近代醫療傳入台灣的創始人；另一枚郵票是去年發行的「馬偕來台150周年紀念郵票」小全張，紀念加拿大傳教士馬偕(George Leslie Mackey ，1844-1901)在台灣淡水從事傳教，醫療和教育工作30年，對清末時期台灣居民的現代化做出重大貢獻。

引進西方文明 貢獻深遠

西方傳教士在華活動已經超過四個世紀，引進了西方文明，改變了中國人的傳統生活方式，馬雅各和馬偕來華就是明顯的例證，同時傳教士們也帶回中國的悠久文化，傳播到西方世界，形成中西文化交流，西方傳教士的東來大體上可分為三個階段，第一階段在唐代年間景教的東傳，第二階段從利瑪竇的東來到清初雍正皇帝的鎖國禁教，第三階段由清末到現在，每一個階段都有很多值得紀念的動人故事。

「馬雅各醫生逝世百周年紀念郵票」。（圖作者提供） 「馬偕來台150周年紀念郵票」小全張，背景是「淡水禮拜堂」及「滬尾馬偕醫館」圖案。（圖作者提供）

景教的創始人聶斯托利(Nestorius，386-451)本來是天主教派駐君士坦丁堡的主教，因為他認為瑪利亞不是「聖母」，她和耶穌只是和普通人一樣的母子關係，這種說法與羅馬天主教的基本教義相衝突，於是聶斯托利被羅馬教皇驅逐出教會和放逐至死。

何樂模事件 景教碑受矚目

聶派信徒們紛紛逃到波斯後向東發展，傳入中國後取名景教，根據西安碑林博物館 中「大秦景教流行中國碑」(俗稱景教碑)記戴，景教是由敍利亞傳教士阿羅本(Alopen Abraham)在唐太宗貞觀九年（公元635年）傳入中國，公元845年唐武宗下詔滅佛時，景教才銷聲匿跡。

景教碑刻於公元781年，不僅闡釋景教教義，還記錄了景教傳入中國的史實，唐武宗滅佛時，景教徒將石碑埋在西安城郊地下，1623年被建屋工人發現，安置在西安金勝寺內，清末戰亂寺廟被焚毀，石碑暴露於田野多年。

何樂模在1923年出版的《My Nestorian Adventure in China》，封面為「大秦景教流行中國碑」照片(該書已於2019年由Gorgias Press複印再版)。（圖作者提供）

1907年丹麥記者何樂模(Frits Vilhelm Holm，1881-1930)酬資3萬餘美元，複製一座仿刻石碑，準備盜換原碑偷運出境售給大英博物館圖利，被西安官府及時發現制止，何樂模無奈地將仿刻碑由西安轉運到紐約。

1916年一位天主教友出資7000美元收購，轉贈給教皇本篤15世，現收藏於梵蒂崗拉特蘭宮(Lateran Palace)，雖然何樂模偷雞不成蝕把米，但是他使景教碑在國際間獲得空前的知名度；1923年賓大授他榮譽文學博士學位，49歲時他因肺癌在紐約去世，終結他一生的發財夢。

孟德高維諾 元朝傳教34年

從845年以後的700多年歲月中，除了天主教教士孟德高維諾(Giovanni da Monteccorvino，1247-1328) 在1294年元朝時到過中國短暫傳教34年外，傳教士在中國幾乎絕跡。

「孟德高維諾來華傳教700周年紀念郵票」，背景是中國山水風景畫。（圖作者提供）

利瑪竇 破除迷信開啟民智

一直到1584年間在印度傳教的教士利瑪竇(1552-1610)應召前往中國傳教，才再次打開在中國傳教的大門。1600年利瑪竇到達北京 後，他帶著西方精巧的藝術貢品朝覲明萬曆皇帝，得到皇帝的青睞，賜准他在北京城宣武門內興建一座天主教堂，他在居京期間與徐光啟(1562-1633)，經常在一起討論科學與文化問題，1607年兩人合譯拉丁文版《幾何原本》全書15卷中的前6卷，介紹幾何學到中國的學術界，利瑪竇在北京時還製作天文儀器，介紹天體知識破除迷信開啟民智，他在58歲時卒於北京，賜葬於阜城門外滕公柵欄。

「利瑪竇逝世400周年紀念郵票」，下圖為利瑪竇和徐光啟。（圖作者提供）

湯若望 助修正中國曆法

後來接踵來華的傳教士都是具有科技專長的學者，明末清初時使用的曆法是承續元代郭守敬(1231-1316，天文學家)等人所觀測的回歸年長度(註1)而制定的，歷經300餘年未曾修正過；順治元年(1644年) 8月初一發生日蝕時，科學家傳教士湯若望(Johann Adam Schall von Bell，1592-1666，德籍，註2) 觀測到的日蝕時間和西洋曆法預測的時間吻合，由於中國曆法預測的時間誤差較大，順治立即任用湯若望為欽天監監正(天文台長)並主持修正中國曆法工作。

上圖為「湯若望誕生400周年紀念郵票」，背景為北京古觀象台，下圖為德國發行的「湯若望紀念郵票」。（圖作者提供）

南懷仁 傳授西方科技知識

傳教士南懷仁(Ferdinand Verbiest，1623-1688，比利時籍)是康熙的第一任宮廷教師講授西方科技知識，但是傳教士們對於一些人文主義思想和天文學說對教會有直接衝突的，都絕對隻字不提，介紹西方科學只是在華傳教的工具。

洪若翰 西藥治癒康熙瘧疾

1694年康熙久病不癒群醫無策，法國醫師傳教士洪若翰(Jean de Fontaney，1643-1710)為康熙看病後，診斷為瘧疾，應服用西藥金雞納霜，當時有三位御醫力阻康熙服用西藥，於是皇室在民間找到三位瘧疾病人和四位大臣試藥，三天後三位病人病情好轉，四位大臣也安然無恙，康熙才敢服藥。

康熙病癒之後，清政府對西方科技更加重視，聘用大批傳教士來華傳授西學。

18世紀初年羅馬教廷開始嚴禁中國教徒祀天、祭孔、拜祖宗，導致民怨沸騰，雍正繼位後將西方傳教士逐漸驅離中國，由於來華的傳教士都是博學多才之士，他們把中國古書翻譯後介紹到西方，同時也將中國的針灸術傳回西歐，形成一次廣泛的中西文化交流。

17世紀開始到18世紀中期，歐洲進入「大航海時代」，外國商船經由廣州將絲綢，瓷器，茶葉和香料等商品運往歐洲，當時中國在歐洲人的眼裡是時尚和財富的代名詞。

馬禮遜 出版「華英字典」

1807年馬禮遜(Robert Morrison，1782-1834，英籍)是第一位基督教傳教士來到中國，他到達廣州後，祕密向當地人傳播福音和努力學習中文，他的新約和舊約中文譯本先後於1811年和1822年出版，1823年馬禮遜出版一部《華英字典》，成為後來的傳教士們在中國傳播福音的重要工具，馬禮遜在華傳播福音27年，離世後安葬於澳門舊基督教墓園。

「馬禮遜來華200周年紀念郵票」。（圖作者提供）

理雅各 協助港人戒毒戒賭

1843年英國傳教士理雅各(James Legge，1815-1897)將馬禮遜來華前在馬六甲創辦的英華書院遷到香港，培育華人傳教士，他在香港居住30多年，協助華人戒毒和戒賭，賑災救難，以及傳播西方文化不遺餘力，同時理雅各也被中國文化所吸引，1861-1872年間有系統的研究和翻譯中國古書，1875年理雅各應聘出任牛津大學首任漢學教授，在西方傳揚中國文化，並將景教碑碑文翻譯成英文，82歲時在牛津逝世，葬在牛津墓園。

★格蘭丁 雲南建麻瘋病院

第一個自願前往中國西南落後邊區的傳教士是英國澤西島女醫師格蘭丁(Lilian Mary Grandin，1876-1924)，她於1906年1月由倫敦出發，歷經8個月的艱苦行程到達雲南省多山的昭通，為當地苗族和彝族少數民族同胞服務，當地衛生條件相當差，疾病猖獗，格蘭丁在這種惡劣環境下服務了十多年，並創建了雲南第一所麻瘋病院，48歲時因傷寒病逝世，葬於昭通附近鳳凰山基督徒墓園，澤西島於1976年為紀念格蘭丁發行四枚紀念郵票。

道濟 培育助產士造福婦女

北京國子監附近有一座現代化的「北京市第六醫院」，醫院的前身稱為「婦嬰專科醫院」，由美國基督教女傳教士道濟(Deborah Matilda Douw，1835-1911)創建於1885年，道濟在28歲第一次到中國時，曾經目睹到一個難產的孕婦，當嬰兒的一隻腳剛露出母體，接生婆拿了一隻小鞋就給小腳穿上，並説有鞋的腳會很快出來，結果母子都無助的去世。道濟看到這一幕後，決心要為中國婦女的醫療服務做一些事，返回美國後，她用八年的時間募集到足夠的資金，回到北京後創辦醫院和培育助產士，1911年道濟逝世後，醫院改稱「道濟醫院」，解放後改稱今名，道濟女士奉獻她的一生給苦難的中國婦女，中國人會永遠記住她。

近400年來傳教士在中國有著成千上萬說不完的動人故事，因為他們的到來，對中國社會的現代化有著卓越的貢獻，我們對傳教士來華的動機不應該與西方野心政客相提並論。

註1：回歸年長度是從冬至時太陽在天體上行進軌道的落點起，至翌年太陽再回到相同落點時所需要的日數，明末清初時使用的回歸年長度為365.2425日，當時西方人使用多年觀測的平均回歸年長度為365.2421990741日，因此兩者預測日蝕的時間準確度有差異。

註2：湯若望在華生活47年歷經明清兩朝，是繼利瑪竇之後最重要的耶穌會傳教士，1634年恊助完成徐光啟生前未寫完的《崇禎曆書》，1645年完成《西洋新法曆書》，直到現在該書還是中國編制農曆曆法的依據。（圖均為作者提供）