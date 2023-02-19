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醫藥／大腸癌有警訊 出現八症狀快就醫

邱宜君
台灣大腸直腸外科醫學會提醒，有8大警示症狀，宜盡速就醫。（圖：台灣大腸直腸外科醫學會提供）
台灣大腸直腸外科醫學會提醒，有8大警示症狀，宜盡速就醫。（圖：台灣大腸直腸外科醫學會提供）

台灣大腸直腸外科醫學會提醒，若有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等八大症狀，應盡速就醫，及早治療。

台北榮民總醫院大腸直腸外科主治醫師黃聖捷指出，大腸直腸癌的治療方式不斷進步，不論治癒率與存活期都持續顯著提升，如果能及早發現，前三期治癒率有機會達到七成。在跨科合作下，第四期腫瘤轉移仍然有機會藉著化療和標靶藥物，讓腫瘤縮小，甚至切除。

黃聖捷曾經收治一名60歲李先生，因為排變習慣改變，時常剛上完廁所不久又想要蹲馬桶，某次發現糞便有血絲，就醫診斷為大腸直腸癌第四期，腫瘤轉移如滿天星。

一開始，用化療配合標靶藥物治療時，李先生病情沒有惡化但也未見好轉，醫師與李先生溝通後，決定將嘗試其他化療或標靶藥，腫瘤終於出現縮小跡象，以手術切除腫瘤後，持續以藥物治療，目前已經四年沒有復發。

黃聖捷表示，能以手術治療的大腸直腸癌都有很高的治癒率，無法手術者也能藉由化療與多線標靶藥物接力治療下，將整體存活期中位數達到近三年（約35.97個月），比未使用標靶藥物長7.5倍。

黃聖捷提醒民眾，若有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等八大症狀，應立刻就醫檢查。

腫瘤 手術 醫學

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