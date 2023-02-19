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醫藥／劇烈腹痛、腎臟出血 後腹腔胃壁癌擴散導致

鄭國樑
胃癌早期幾乎不會有明顯的症狀，很容易被忽略。此為示意圖。（Getty Images）
胃癌早期幾乎不會有明顯的症狀，很容易被忽略。此為示意圖。（Getty Images）

一名36歲男子上個月下班後劇烈腹痛、腰痛、盜汗，由妻子陪同到醫院。醫師安排電腦斷層發現腎臟出血。腎臟出血常見於外力鈍傷所致，台灣衛生福利部桃園醫院醫療團隊排除外力鈍傷所致疑慮同時，緊急會診外科醫師手術，外科醫師發現病人是因後腹腔胃壁癌擴散到腎臟組織，導致出血。

衛福部桃園醫院急診部部長鍾亢說，胃癌早期幾乎不會有明顯的症狀，就算有也與普通胃病相似，很容易被民眾忽略，例如消化不良、脹氣、食欲差、肚子不舒服或上腹部脹痛不適，同時伴有輕微噁心、反胃、胃灼熱感、打嗝、胃口改變，全身倦怠無力或下痢等。但隨著癌組織的擴大和深入胃壁內層，開始有體重減輕、食欲不振、疲倦、吞嚥困難，或持續性嘔吐、腹水等症狀，這類症狀發生時，病情往往已進入中晚期胃癌。

鍾亢指出，胃癌好發於50歲以上男性，另外，胃癌也與幽門螺旋桿菌、家族病史、醃漬食物、抽菸、胃切除手術等因素相關；可透過胃鏡、消化道攝影、電腦斷層及病理切片檢查發現。治療方式以外科手術為主，較為後期的病人也可嘗試放射線治療、化學治療或標靶治療等方式。

林庭妤衛教宣導時常提醒，胃癌早期雖說不易察覺，但胃癌可以說是典型的「禍從口入」，如果飲食習慣不規律、喜好油膩、甜食、巧克力、過多的辛辣食物，並習慣在短時間內掃光飯菜；還有抽菸過多、應酬喝酒者，也會不斷刺激胃酸分泌，加大胃酸對胃黏膜的損害，此類高危險族群請務必定時體檢追蹤，不要忽略胃癌發出得警訊。

手術 醃漬 攝影

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