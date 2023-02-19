封面故事／總是憨笑 我的狼犬「福福」人緣好

我不凶，我是憨憨的福福。(錢佩提供)

福福！只聽到老公低沉的一聲大吼，我探頭一看，只見人狗對峙，福福一臉愧疚的低著頭，嘴角還留著碎屑，而桌上老公最愛、才買進門的shoofly派已經缺了一角。

混種狼犬 大頭顯眼

福福的全名叫「來福」，非常鄉土味。或許是德國 狼犬混種的原因，中等體型的狗卻有個略大的頭，讓牠顯眼的除了大頭外，兩個除非有事驚擾不然總是一隻豎起一隻半垂的大耳，更讓福福的頭顯大，然而定睛一看，類似牧羊犬的長毛尾巴，擺動起來像搖旗吶喊，又像搖曳的裙擺，讓人不知如何為牠歸類，就是這樣的組合，竟然在領養的第一天，硬生生地在PetSmart被純種狼犬鍾愛者嘲笑了一番。

動物收容所出來的混種犬，雖然少了榮耀的血統背景，卻不減其憨厚與忠誠。大頭福福人緣極好，總是咧著嘴笑，尤其搭車兜風時，喜歡探頭窗外，一臉憨笑地吃著風，那鬆鬆的嘴皮子大咧咧的開著，在風裡呼嚕嚕地晃。福福對所有人都搖尾歡迎，我們常懷疑牠的世界裡是否有壞人的存在。

淘氣行為 突襲生活

我想養狗的人總是要面對狗兒的淘氣行為，好人緣的福福自然也不例外。友人泰瑞莎對福福甚是喜愛，常在我們出門旅行時自告奮勇當起狗保母。有回她興沖沖地帶著福福拜訪友人，哪想福福一進門後竟興奮地對著屋內的塑膠盆栽抬腿撒尿，搞得一幫人啼笑皆非，泰瑞莎的友人也不氣，還笑嘻嘻地歡迎福福再次拜訪。

諸如此類的罪行雖非罄竹難書，但偶爾便在生活裡突襲上演，不管是把偌大的聖誕樹撞倒在地，或是吃掉一整條剛烤好的麵包，亦或是翻倒垃圾桶快樂的在裡面尋寶，我們在措手不及裡學會處變不驚、和平相處。

當然動物的野性不會因豢養而消失，三英畝的新家讓福福有了更大的活動空間。一晚入睡前，福福照例在外巡視一圈，好奇的把頭埋在樹叢間東嗅西聞。8月溼熱燥悶的黏膩因為夜裡的降溫有了些微的舒緩，昆蟲們在漆黑中努力鳴唱，突然，四周空氣瀰漫一股窒息、濃烈而沉重的刺鼻味，就在我警覺是臭鼬的同時，福福發出微弱短促的一聲哀嚎，然後便死命的用前腳磨蹭起臉來，口吐白沫，唾液滴答直流，而那作嘔的臭味壓倒性的侵入嗅覺細胞，頓時讓人驚慌失措、睡意全消，於是全家總動員就著路燈拽著狗在夜裡又洗又刷，然而那熏天臭味彷彿黏在鼻腔裡似的怎麼也去除不掉。

沾臭鼬味 半年不散

這麼臭的狗如何進屋？「用番茄汁洗！」女兒去網路搬救兵。

於是大半夜的又直衝超市。我們的情緒在酷暑的夜裡蒸騰，身上的汗臭味，車道上悶熱沉重的瀝青味，和著濃烈燒灼的臭鼬味，以及番茄汁淡淡的甜酸味，不分彼此在空中交織，考驗著我們的嗅覺，也考驗我們的忍耐力。

可憐的福福永遠也無法了解牠做錯了什麼須受此虐待，又是肥皂又是番茄汁的，而且還被拴著，無路可逃，只能使勁的甩掉加諸身上的各種液體，每當牠蓄勢待發準備發功時，我們便在驚呼中扭身閃躲各自逃散，水珠兒大大小小四射飛濺，弄得狗濕人也濕。

番茄汁，沒起到作用，或許是因為噴到臉部，我們無法用力刷洗，也或許是這個方法根本無效，反正那晚，大家折騰到半夜，最終福福帶著一身臭睡在樓下，屋子裡的每一個空隙都塞滿了臭鼬的味道，像住在細胞裡似的，聞久了還會頭痛。這個味道歷久不散，就這樣我們整整聞了將近半年，臭味才漸漸散去。

這麼多年了，這些屬於福福的記憶總會在茶餘飯後的閒談裡，在爬山的樹林山道間，悄然浮現。偶爾想起那個大雪後的山間獨行，因為錯估，走到中後段時雪深及膝，需用力拔腿才能前行，熟悉的山徑因漫天白雪也有些不清不楚了起來，時間漸晚，我有了淡淡的焦慮，幸而福福努力在前方拉著往上走去，靜寂的山裡因為牠的陪伴而多了一分安心。

福福是我來美國後養的第一隻狗，陪我在人生地不熟的異鄉歲月裡摸索前行，我的人生旅程因為牠而有了不一樣的色彩，因為牠而更顯豐富。

感謝那個最初棄養的人，所以我們才能相遇。感謝福福，所以我們都不孤單。