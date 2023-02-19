封面故事／「大嘴巴」吃不停 抱緊我的軟軟大白兔

兔子是溫和的動物，沒有什麼攻擊性，很多人把牠當寵物來飼養。(黃建信提供)

「大嘴巴」這個名詞，通常是指愛說話、隨便說話、到處說話、甚至道聽塗說。相反地，我家的這個大嘴巴，不但不說話，也不會罵人，因為牠是一隻兔子。

上課途中 突然跑來

話說許多年前，我的太太在教會附設的中文學校教書，沒多久老校長退休 了，她被推薦接上這個位子。有一天，上課中途從外面跑來一隻兔子，一直到放學的時候，都沒有鄰居來尋找兔子，也不知道究竟要去問哪一家，只好先把牠抱回家再說。

我們就把牠先養在一個大紙箱裡，等待下一個星期六看看有沒有人來認領。結果，還是沒有人來，那麼，我們只好著手準備養牠了。

準備材料 手做兔籠

首先，我到Home Depot買鐵絲網，中等粗細，才能承受一隻成年兔子的重量。還有鐵絲，來綁與結合鐡絲網。然後，再到餐館用品店買二個大型的餐盤，它是長方型的，每一個比二張 A4 紙還大。回家之後，就把我的工具箱搬出來，捲起袖管，準備DIY 。

我設計這個兔籠的寛、長與高，都考慮牠在裡頭活動的需要。前面當然有一個門，底下還加了一個小小的夾層，可以放進那二個塑膠托盤，來盛裝牠的排洩物。牠住的那一個大空間的地板，一半的地板我舖上厚紙板，這樣牠站上去，腳趾才會舒服。

這個兔籠做好之後，就放在屋後有一大片塑膠遮雨棚的陽台的下面。秋冬的時候，我在籠子的上面與四面八方，都蓋上幾層的被單與厚重的衣服，足夠保暖。既然我們要養牠，就要給牠舒適的環境。

這一隻兔子主要吃市售的亁糧，很方便，然後配上飲水器的清水，牠喝水的時候，咕嚕咕嚕的。有時候給牠青菜或者紅蘿蔔，牠吃起來的速度更快。看牠嘴巴迅速地嚼動，好像機器運轉，不一會兒功夫就把東西吃光了，所以我叫牠大嘴巴。牠吃那麼多、又那麼快，大嘴巴這個稱呼，對牠再適合不過了。

牠吃的多，自然拉的也多，每天我都要清理。假使一天不做，隔天就有一大堆了。不過，既然要養牠，我從來沒有抱怨過。

每隔幾天，我總會放牠出來，透氣啦、運動啦、曬太陽啦、活動活動筋骨，甚至吃吃我家種的番薯葉。

牠每一次放風的時候，我們的貓總是湊過來嗅嗅看，同時觀察牠的舉動。貓老早知道牠是我們養的，並不是不速之客。同時，牠的體型不小，所以貓就先觀察。過了一陣子，我太太就右手按著免子，左手按著貓咪，把牠們送作堆，希望牠們從此互相看對眼，成為我們家裡的二隻寵物。

進貢食物 孩子爭餵

每一次我的女兒帶著孩子回來，每個人都爭先恐後要跟牠玩，有時候他們會自己帶食物來「進貢」。講到進貢，牠的嘴巴有點為難，不知道要先吃左邊遞過來的紅蘿蔔，還是右邊的白菜。孩子一急，就喊my turn , my turn , 熱鬧生熱鬧。這時候，孩子的媽和我這個做阿公的，只能微笑。

然後，大家都想抱一抱我家的大嘴巴，當然也要摸摸非常細緻的白毛，連我的女兒也不能例外。抱兔子要格外小心，因為牠格外敏感，而且腳指甲有點長。但是，每一個人抱起牠，都格外興奮，大家都認定牠是一隻可愛的寵物。

牠是一隻成年的免子，有點重量，大家就像抱我家的貓咪一樣，一個人抱著，另外一個人就找空隙摸牠的毛，忙得不亦樂乎。大家都抓緊時間，都想跟牠玩個夠，真是一隻名符其實的寵物。

兔子是溫和的動物，沒有什麼攻擊性，很多人把牠當作寵物來養。尤其小白兔，更加討喜，不但大人喜歡，小孩更加愛不釋手。我們二個人都希望，貓與兔子都可以成為我們家二隻可愛的寵物，和樂融融。

睹物思情 美好回憶

今年是兔年，我難免懷念以前養過的兔子。尤其大嘴巴這個名字是我跟牠起的，而且那個我親手做的兔籠，如今仍然擺在後院，睹物思情，是人生當中留下的一個美好痕跡。