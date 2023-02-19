封面故事／辦保險、買設備…做足功課 迎接我的招財貓Mega

打哈欠的金漸層Mega。(朱紆煜提供)

其實很久之前就決定養貓，看了很多關於貓品種的資訊，也去寵物商店看了待領養的貓貓，思來想去，最後決定養一隻英短金漸層。

眺望窗外。(朱紆煜提供)

熟悉貓貓的鏟屎官應該知道，布偶天生自帶美顏光環，英短天生自帶可愛光環。圓圓的眼睛，圓圓的腦袋，圓圓的身體。從背後看，就是一個小球疊在一個大球上，這種圓潤的體態，誰不愛？其中金漸層和銀漸層又是最多人家養的品種。臉大是英短系列的特色。比起英短藍貓的黃色迷人眼，金漸層的眼睛是藍綠色。四肢粗短發達，毛短且密，性格非常友好溫柔。偷偷說一句，金漸層有時也被稱為：招財貓。

筆者家的金漸層Mega是NY25色，屬於更有質感的黃金色，磨砂效果最為強烈，價格也是在2000至3000元左右，較為親民。在買之前了解到成年之後的英短體重大約在12磅左右，不算大。如果想養大型貓貓，請考慮貓中貴族緬因貓。

金漸層是屬於完全人工培養的貓貓，和銀漸層一樣算是屬於黏人的一種。筆者家的Mega會穿梭在雙腿之間跟著到處走，每次都會怕不小心踢到牠。

有人會覺得，養貓很花錢，其實最花錢的是保險 和看病。

我家可愛的金漸層Mega。(朱紆煜提供)

得了貓傳腹的小貓到診所就診。(朱紆煜提供)

保險、看病 別省小錢花大錢

筆者給Mega投了2份保險：1份是日常體檢和看小病的Banfield，1份是如果生大病需要的Petbest。其中Banfield一次性的會員費是130元，之後每個月保費 59元；petbest每個月保費36元。投保選擇的套餐不同，價格也不一樣，要根據實際情況來定。

Mega到筆者家5個月，已經帶牠做了一次年檢、一次絕育前的體檢以及絕育手術，自己支付了50元。順便說一下，筆者之前養過另外一隻貓，不幸得了FIP (貓傳腹)，光是做檢測就已經花了1000多塊，還沒算治療費用。因為對寵物保險不了解，所以保險公司無法提供賠付，十足吃了大虧。

所以各位鏟屎官，在給自己寵物買保險的時候，一定要斟酌。不然，省小錢，虧大錢。

貓糧。(取自官網)

飲食照料 乾濕糧加零食

對於貓貓的飲食，一定要做足功課。除了乾糧、濕糧之外，貓條、凍乾、牛肉乾、貓薄荷等常規零食也要準備起來。

因為小奶貓的腸胃很敏感，所以從貓舍帶回家的時候一定要慢慢的替換乾糧，每天替換1/4。讓腸胃適應。濕糧也盡量選擇肉糜狀的，比較好消化。等再長大一點了，可以換成有實物的濕糧。沒有一隻貓貓能抵抗貓條的誘惑。所以貓條是用來訓練貓貓，主人一定要利用好這一點。

飲水方面也請盡量使用流動水，一個自動噴水的飲水盆，15元左右就能搞定。

其餘的營養品例如魚油，益生菌，除口臭的餅乾等，也可以自行配備。但是如果乾糧選的好，其實這些也可以省去。

貓爬架。(朱紆煜提供)

小貓磨牙棒。(取自官網)

自動貓砂盆。(朱紆煜提供)

貓砂、配架、抓板 都準備

說到貓砂，在購買之前如果可以實際看一下，那就再好不過。用鏟子抓一下，看看有沒有冒煙，如果有，那請別買。貓砂的質量好壞，很大程度會影響貓貓上廁所的表現，你總不想一開門就聞到臭臭的味道吧。

一般一周需要換一次貓砂，不要覺得麻煩，不然貓主子哪天拉在地板上了，讓你後悔都來不及。貓砂的乾淨程度直接影響貓貓是不是會拉在外面。

貓爬架、貓抓板也需要準備妥當，特別是貓抓板。可別等到貓主子抓爛沙發了才後悔。貓爬架可以根據自己喜好來，一般60左右就可以買到很不錯的貓爬架了。

另外，如果白天家裡沒人，攝像頭也是必備。

貓貓剛來新家，會很害怕。很大概率會躲在狹小黑暗的空間裡。這時候主人不用去刻意抓牠出來，給牠時間慢慢適應，只要準備好吃的就行。一、兩天後，小貓自然就會出來。

主人有時間的話，請多陪陪貓貓，特別是一歲以下的貓，一定要培養牠的社會性貓格。要經常多抱抱，多摸摸，讓牠習慣與人交流。

筆者家的金漸層Mega剛來時，在床底下躲了兩天，每次都是大半夜出來吃的東西。之後才慢慢習慣有人在身邊，這時要多抱抱牠，就算牠不適應，也要抱著，漸漸也就習慣了。

與Mega嬉戲。(朱紆煜提供)

上班族養貓 有好處

在考慮養寵物的時候，有一點非常重要：筆者是上班族，平時家裡沒人。那為什麼會選擇養貓呢？總結出了以下五點，供大家參考：

1，對上班族友好。貓不需要遛，在家養著就行，這對忙碌的上班族減壓不少。

特別是下雨天，可以在家和貓貓一直在窗邊看外面的景色，很愜意。

養貓也不需要很大房間，因為受制於體型，一般公寓房間就可以養，非常的方便。

2，強迫自己收拾屋子。狗的活動空間是在一個平面，而貓的活動範圍是立體的，一眨眼就從地板跳上衣櫥頂。

貓的這個習慣會強迫主人，每周打掃房間，把每個地方都搞得一塵不染。你總不想自己去吸貓的時候，貓貓灰頭土臉吧？白貓變成銀漸層可不好看。

另外，逃避不了的就是貓貓會掉毛。不想自己所有的衣服褲子床單被褥上都是貓毛？那就要經常清洗，整理乾淨才行。

桌上放著沒喝完的咖啡杯想等第二天來收拾？那可能第二天看到的就是破碎了的咖啡杯。雖然這不是貓貓的好習慣，但是從另一方面可以強迫自己，隨手清理環境，把不該留在桌面的東西都收拾好。

3，充當鬧鐘，提醒自己勞逸結合。

貓貓不像狗，會一直待在主人身邊。貓貓一般會自己玩耍，然後隔一段時間過來蹭蹭你，提醒你可以喝口水休息一下；每天早晨，也會定點跳床上，提醒你可以起床了（踩奶）。

4，培養責任感。養寵物都會培養主人的責任感。畢竟是一條生命，不是想丟就能丟棄的。你要對牠負責，這對於現在的年輕人來說，真是需要培養和鍛鍊的。

5，緩解焦慮，安神助眠。

想象一下，當忙碌了一天，晚上回家躺在沙發上，你家貓貓就會過來蹭蹭你。大冬天摸一下柔順的貓毛，是不是突然感覺很幸福？

貓貓的好處可不止這些。據研究，貓貓的呼嚕聲有治癒作用，可以改善人類的睡眠質量。如果失眠，不妨讓貓貓誰在自己的枕頭邊，可以改善睡眠。

我家可愛的金漸層Mega。(朱紆煜提供)

想領養貓咪 該怎麼做？

Q：我是一個愛貓人士，很想領養貓貓，但又擔心觸犯美國寵物法律或對貓照顧不夠周全；所以我想多了解在美國照顧貓的相關知訊，請問有可以推介養貓狗的網站群組嗎？

A：紐約州 今年開始很快就沒辦法在寵物店購買寵物，但是可以領養寵物。紐約州居民可以直接從飼養者處購買寵物，這是合法的，但大部分飼養者在外州。購買寵物(以貓為例)時，一定記得向飼養者要寵物資料，例如出生時間、注射疫苗時間、品種等。

很多公寓不能養寵物，但據我了解，大部分是不能養狗，可以向管理人員具體詢問。

在決定購買寵物之後，請先給它上保險，保險需要7-10天生效，提早購買可以預防意外發生。

在寵物到家熟悉環境之後，盡快帶它做一個全身體檢，這樣如果發現有什麼傳染病，可以在最短時間聯繫賣家。

美國有一個官方的寵物貓協會TICA(https://www.tica.org/zh/)，全稱是：The International Cat Association ，可以從上面搜尋正規的飼養機構。