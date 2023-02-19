星座／2月19日至2月25日運勢 獅子出門遇喜 水瓶氣場很弱
2月19日至2月25日，12星座運勢如何呢？
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦，多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就把事情處理好。
幸運色彩：奶油白
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
消極的情緒會像毒藥般在體內滯留一整個星期，並且在工作與念書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需耗費太多腦力的事情做。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮；讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀去分析就能夠將困難擺平。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
獅子座
總運指數：★★★★★
情緒高漲，出門很容易遇到喜事，外出參加聚會的機會增多，三、五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
處女座
總運指數：★★★☆☆
本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤；雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：處女座
天秤座
總運指數：★★★★☆
不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加奮發；單身者可望在職場中找到自己的春天。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：雙子座
貴人星座：巨蟹座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
急躁的情緒將會扭曲你的判斷力，遇到抉擇性的問題時，待平復情緒後再做決定，否則容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
射手座
總運指數：★★★★☆
本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上層樓。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
水瓶座
總運指數：★☆☆☆☆
氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒，想要讓人看到你的長處、正視你的付出，務必要高調行事，發表見解時音量也可以大一些。
幸運色彩：日光黃
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
本周你就像個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳；若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。
幸運色彩：玫瑰紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
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