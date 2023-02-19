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星座／2月19日至2月25日運勢 獅子出門遇喜 水瓶氣場很弱

科技紫微網

2月19日至2月25日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦，多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就把事情處理好。

幸運色彩：奶油白

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在體內滯留一整個星期，並且在工作與念書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需耗費太多腦力的事情做。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮；讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

獅子座

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事，外出參加聚會的機會增多，三、五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

處女座

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤；雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★★☆

不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加奮發；單身者可望在職場中找到自己的春天。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

急躁的情緒將會扭曲你的判斷力，遇到抉擇性的問題時，待平復情緒後再做決定，否則容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上層樓。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒，想要讓人看到你的長處、正視你的付出，務必要高調行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳；若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

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