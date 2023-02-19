旅遊補給站／1個小技巧 花小錢升級商務艙

購買經濟艙時，用點小技巧或許可以有機會花小錢升級至商務艙。（取自Air Newzealand）

我們都希望乘搭飛機時愈舒適愈好，尤其是長途飛行。當然購買商務艙，甚至頭等艙是最好不過，然而在機票價格方面就肯定「不舒適」了。那麼如何以一張實惠的經濟艙機票再花一點小錢而得到商務艙座位呢？

一般來說，商務艙機票比經濟艙機票價格高出兩倍以上。旅遊網站創始人保高斯(Wilson Santiago Burgos)表示，若幸運的話，有一個小技巧可以有機會在不用花大錢的情況下，享受乘坐商務艙的舒適。

他的方法是，首先購買經濟艙機票，尋找愈便宜的價格愈好。然後必須等收到航空公司電郵通知時才辦理登機手續，要注意的是，在收到電郵時務必立即辦理登機手續，因為這個時候是航空公司提供最多商務艙座位的時候。

這個技巧的關鍵在於，當收到電郵時商務艙仍有座位，當你主動提出要升級時，航空公司都願意。

美國航空公司、美國聯合航空公司、西班牙國家航空公司、英國 航空公司和荷蘭皇家 航空公司等，如果商務艙仍然有座位的話，會為乘客提供升級至商務艙的選項。

保高斯聲稱，他自己就經常利用這個小技巧花小錢坐上商務艙，從墨西哥 飛往波多黎各、波多黎各飛往芝加哥，以及從波多黎各飛往歐洲的航班上，都使用這種技巧，節省了約60%的費用。

但保高斯也提醒，這個方法並非一定奏效，因為它取決於在起飛前24小時辦理登機手續時，商務艙座位是否仍有空位。