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旅遊補給站／克服時差 太空人傳祕訣

周靜芝
搭機旅行或因商務需求得飛來飛去的人，最頭痛的就是時差問題。（Getty Images）
搭機旅行或因商務需求得飛來飛去的人，最頭痛的就是時差問題。（Getty Images）

許多人喜愛搭機旅行，或因商務需求經常得飛來飛去，其中最讓人頭痛的，應該就是時差了；但也有人幸運地一點都沒有這方面困擾，例如NASA太空人邁克·馬西米諾(Mike Massimino)便擁有克服時差的祕訣。

為慶祝1月17日全國克服時差日(National Lose the Jet Lag Day)，旅遊網站Travel+Leisure採訪了馬希米諾，他在NASA擔任太空人18年，兩度進入太空。馬西米諾表示，他的第一次太空任務是前往哈伯太空望遠鏡，火箭發射時間是早上5:30，這意味他們必須在前一晚9:00左右醒來，精神飽滿地準備迎接新的一天，檢查太空服、聽取簡報、前往發射台、確保太空船運作正常、然後進入太空，「所以，我們不允許有時差。」

他說，NASA知道這些奇怪的時間表可能會導致嚴重的時差反應，因此希望透過更多的科學研究來克服它。以下是馬西米諾關於如何避免時差的一些祕訣：

1.瞭解什麼時候應該看到光，什麼時候不應該看到光。

根據馬西米諾的說法，調節光照對於重置晝夜生理時鐘和停止時差反應至關重要。他表示，重置生理時鐘是一個時間問題。因此，根據晝夜輪迴，何時看到光以及何時進入黑暗，可以讓你更迅速地轉換。

有大量的科學研究支持此一論點。「美國科學人」(Scientific American)雜誌曾報導，光照可以幫助人們提前或延遲他們的晝夜節奏。芝加哥拉什(Rush)醫學院的一項研究，讓參與者在早上暴露在光線下，讓他們的生理時鐘改變2.1小時。研究結果顯示，這會使參與者感覺時差沒那麼嚴重，但若未實施這項光療，則需兩天時間來調整時差。

2.控制咖啡因攝取量，並考慮何時服用褪黑激素。

馬西米諾在NASA服務時並不是愛喝咖啡的人，但他表示，當他回到地球後，現在已成為咖啡因的狂熱愛好者。他知道咖啡因會影響他的睡眠周期，而服用褪黑激素也會影響他的睡眠周期。

馬希米諾說，褪黑激素是人體內的一種天然物質，它告訴我們該睡覺了，科學家發現最好「服用輕的劑量」。

Mayo診所解釋說，最新研究發現，褪黑激素可幫助你在通常不會休息的時候入睡，這對有時差反應的人雖有所助益；但何時服用褪黑激素很重要。如果朝東旅行，Mayo診所建議，應該在新時區服用褪黑激素，以適應新的當地時間。但是，如果往西飛行，請在早上服用褪黑激素，可有助於將生理時鐘重新設置為較晚的時間表。

3.下載Timeshifter應用程式，讓它成為小幫手。

弄清楚什麼時候該讓自己暴露在光線下、甚麼時候不該，什麼時候該服用褪黑激素及服用多少，以及是否和何時應該控制咖啡因攝取量，這些似乎都需要追蹤、紀錄。馬西米諾說，最好的辦法就是下載Timeshifter應用程式。根據網頁說明，用戶只需輸入他們的旅行時間表，該應用程式就會生成一個客製化方案，包括何時睡覺、何時暴露在光線下、何時服用褪黑激素、喝或避免喝咖啡等等。

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