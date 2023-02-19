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電影世界／凱特布蘭琪 多層次表演衝擊奧斯卡

傅裴湘
凱特‧布蘭琪在「塔爾Tár」中飾演一名指揮。傳編導陶德‧菲爾德打造Lydia Tár 這個人物的時候，即已鎖定凱特．布蘭琪。（美聯社）
凱特‧布蘭琪在「塔爾Tár」中飾演一名指揮。傳編導陶德‧菲爾德打造Lydia Tár 這個人物的時候，即已鎖定凱特．布蘭琪。（美聯社）

3月12日是今年頒發奧斯卡的日子。各獎項的競賽和公關紛紛出列。有部短片很熱門--Variety雜誌在YouTube節目「Cate Blanchett & Michelle Yeoh | Actors on Actors 2022」（https://www.youtube.com/watch?v=6QHvWpy2Nxc），它展現了呼聲最高的兩位女主角，揖讓而升的君子之爭：《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的楊紫瓊與《塔爾Tár》的凱特．布蘭琪 (Cate Blanchett ) 都極力誇讚對方的成就。我感覺即使布蘭琪已經得過兩次奧斯卡，但是她的多層次的卓越表演，使得影藝學院諸公不會錯過。

《班傑明的奇幻旅程》（2008）

此片的文學基因，來自費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald，1896–1940）。一輩子窮困潦倒的費茲傑羅，投射了魔幻寫實，在人生逆轉的故事裡（The Curious Case of Benjamin Button）（1922 ）。此片在虛構中再虛構了女子黛西（Daisy）。凱特．布蘭琪演的黛西太生動了： 攝影機聚焦黛西輕盈靈秀的身架伸展、昂起；纖細的手、腿、脖、臉舉高向上，羽化而登仙。

《情迷藍茉莉》（Blue Jasmine）（2013）

凱特．布蘭琪 的演技有目共睹。伍迪．艾倫（Woody Allen）邀她擔主戲，演落魄都會女子茉莉 （Jasmine）。茉莉富貴時如花蝴蝶飛揚，失意時雙眼噙淚，人見猶憐。此片改寫田納西‧威廉斯（Tennessee Williams，1911-83）之著作《慾望街車》（A Streetcar Named Desire）（1947）。 茉莉內心軟弱，沒本事吃苦奮鬥。她偽裝淑女，然而終被揭穿。茉莉活得如鴕鳥，麻痹在酒癮和藥癮之間。布蘭琪演得異常精采！

《因為愛你》（Carol）(2015)

布蘭琪演的是蕾絲邊貴婦卡羅。時代背景在1950，當時高級社會不容許卡羅的性取向。她跟年輕少女 Therese的相知相戀並非電光石火，而是徐徐漸進。布蘭琪一身富貴、一臉知性。她困在無愛的婚姻裡，可是為了孩子，她必得讓步。一旦摘下婚戒，她毅然返回自己的真性情。八年以後，她又有機會演女同，這回相反，是個敢挑戰的陽剛女子。

《塔爾Tár》（2023）

本片的「序」，由真正的樂評家Adam Gopnik主演。Gopnik介紹的塔爾十全十美：塔爾陰性生理，陽氣外表。除了作曲，她又彈得一手好鋼琴。指揮過全美五大愛樂交響團（紐約、波士頓、芝加哥、費城、克里夫蘭），如今坐鎮優越且民主的柏林交響樂團。

這一場「序」，演了相當久。全靠凱特．布蘭琪沉穩的字字珠璣，添加生動姿態，表達她對音樂的熱愛。她站上了高位，不同意樂壇存在著性別歧視。古典音樂宮牆高仞，外行人如我，只聽得她熱烈闡明用右手精準的打拍子。片子繼續拍這名音樂天才，如何抓狂地追求完美。

有這麼一說：編導陶德．菲爾德（Todd Field）多年磨一劍，打造Lydia Tár這個人物的時候，已經鎖定凱特．布蘭琪。她讀完劇本也欣然從命。菲爾德有意利用劇本來揶揄所謂的「取消文化」（Cancel culture）；換句話說他覺得政治正確鬧得太凶了！因此編造了Tár：塔爾同性戀、有錢有勢、坐專機、名車、住豪宅、按時運動、說多國語言、教授茱莉亞學院、吃喝考究、穿特製西裝、聽NPR（National Public Radio）、有同居伴侶、養沒血緣的女兒、接受專訪、視聽大樓裡演講，菲爾德以生花妙筆，撲朔迷離的獨創了弱勢分子「塔爾」起高樓、樓塌了。

塔爾初到柏林愛樂，近水樓台搭上首席小提琴手Sharon（Nina Hoss 飾），共組三人家庭。Sharon熟門熟路，穩定了塔爾的地位；不過塔爾的外遇機會很多，貼身的女助理Francesca（Noémie Merlant 飾）一廂情願，盼著塔爾會提拔她。

柏林愛樂遴選團員平等公正，塔爾卻遊走權力，看上了一個非學院派出身，才華橫溢靠YouTube學習的俄裔年輕大提琴手Olga（Sophie Kauer飾，是現身說法的真樂手）。 塔爾同時以貌取人，主辦的試聽「選秀」並不透明。

東窗事發：一位跟塔爾關係曖昧的新秀Krista（Sylvia Flote飾），因為愛情、事業兩落空，沮喪地自殺。表面漠然的塔爾沒料到電腦存下了一些紀錄，小報翻出塔爾的緋聞、八卦她吃男學生豆腐的照片、並且追究她的濫用職權。

高牆迅速傾圮。種種爾虞我詐，以及她的招數，都潛伏在傲慢裡頭。重重壓力，使得這個完美主義的大指揮家，耳朵總有怪聲作響，比如準確擺動的節拍器也會作怪。

走筆至此，恰巧聽到令人莞爾的新聞：洛杉磯愛樂的駐團名指揮杜達美（Gustavo Dudamel），被紐約愛樂挖角，不久將離開栽培他多年的洛城。無論同不同意陶德．菲爾德打臉「取消文化」，凱特．布蘭琪不負陶德．菲爾德所託。

( 編按：「取消文化」是網路上發起的抵制行為，如有某人或某公司因為言行令人無法接受，就會被抵制。其所有的活動和一切，都會全被取消。）

凱特‧布蘭琪日前在洛杉磯獲頒影評人大獎打敗楊紫瓊奪得最佳女主角獎。（路透）
凱特‧布蘭琪日前在洛杉磯獲頒影評人大獎打敗楊紫瓊奪得最佳女主角獎。（路透）

凱特 陶德 奧斯卡

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