電影世界／凱特布蘭琪 多層次表演衝擊奧斯卡

凱特‧布蘭琪在「塔爾Tár」中飾演一名指揮。傳編導陶德‧菲爾德打造Lydia Tár 這個人物的時候,即已鎖定凱特.布蘭琪。(美聯社)

3月12日是今年頒發奧斯卡 的日子。各獎項的競賽和公關紛紛出列。有部短片很熱門--Variety雜誌在YouTube節目「Cate Blanchett & Michelle Yeoh | Actors on Actors 2022」(https://www.youtube.com/watch?v=6QHvWpy2Nxc),它展現了呼聲最高的兩位女主角,揖讓而升的君子之爭:《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的楊紫瓊與《塔爾Tár》的凱特 .布蘭琪 (Cate Blanchett ) 都極力誇讚對方的成就。我感覺即使布蘭琪已經得過兩次奧斯卡,但是她的多層次的卓越表演,使得影藝學院諸公不會錯過。

《班傑明的奇幻旅程》(2008)

此片的文學基因,來自費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald,1896–1940)。一輩子窮困潦倒的費茲傑羅,投射了魔幻寫實,在人生逆轉的故事裡(The Curious Case of Benjamin Button)(1922 )。此片在虛構中再虛構了女子黛西(Daisy)。凱特.布蘭琪演的黛西太生動了: 攝影機聚焦黛西輕盈靈秀的身架伸展、昂起;纖細的手、腿、脖、臉舉高向上,羽化而登仙。

《情迷藍茉莉》(Blue Jasmine)(2013)

凱特.布蘭琪 的演技有目共睹。伍迪.艾倫(Woody Allen)邀她擔主戲,演落魄都會女子茉莉 (Jasmine)。茉莉富貴時如花蝴蝶飛揚,失意時雙眼噙淚,人見猶憐。此片改寫田納西‧威廉斯(Tennessee Williams,1911-83)之著作《慾望街車》(A Streetcar Named Desire)(1947)。 茉莉內心軟弱,沒本事吃苦奮鬥。她偽裝淑女,然而終被揭穿。茉莉活得如鴕鳥,麻痹在酒癮和藥癮之間。布蘭琪演得異常精采!

《因為愛你》(Carol)(2015)

布蘭琪演的是蕾絲邊貴婦卡羅。時代背景在1950,當時高級社會不容許卡羅的性取向。她跟年輕少女 Therese的相知相戀並非電光石火,而是徐徐漸進。布蘭琪一身富貴、一臉知性。她困在無愛的婚姻裡,可是為了孩子,她必得讓步。一旦摘下婚戒,她毅然返回自己的真性情。八年以後,她又有機會演女同,這回相反,是個敢挑戰的陽剛女子。

《塔爾Tár》(2023)

本片的「序」,由真正的樂評家Adam Gopnik主演。Gopnik介紹的塔爾十全十美:塔爾陰性生理,陽氣外表。除了作曲,她又彈得一手好鋼琴。指揮過全美五大愛樂交響團(紐約、波士頓、芝加哥、費城、克里夫蘭),如今坐鎮優越且民主的柏林交響樂團。

這一場「序」,演了相當久。全靠凱特.布蘭琪沉穩的字字珠璣,添加生動姿態,表達她對音樂的熱愛。她站上了高位,不同意樂壇存在著性別歧視。古典音樂宮牆高仞,外行人如我,只聽得她熱烈闡明用右手精準的打拍子。片子繼續拍這名音樂天才,如何抓狂地追求完美。

有這麼一說:編導陶德 .菲爾德(Todd Field)多年磨一劍,打造Lydia Tár這個人物的時候,已經鎖定凱特.布蘭琪。她讀完劇本也欣然從命。菲爾德有意利用劇本來揶揄所謂的「取消文化」(Cancel culture);換句話說他覺得政治正確鬧得太凶了!因此編造了Tár:塔爾同性戀、有錢有勢、坐專機、名車、住豪宅、按時運動、說多國語言、教授茱莉亞學院、吃喝考究、穿特製西裝、聽NPR(National Public Radio)、有同居伴侶、養沒血緣的女兒、接受專訪、視聽大樓裡演講,菲爾德以生花妙筆,撲朔迷離的獨創了弱勢分子「塔爾」起高樓、樓塌了。

塔爾初到柏林愛樂,近水樓台搭上首席小提琴手Sharon(Nina Hoss 飾),共組三人家庭。Sharon熟門熟路,穩定了塔爾的地位;不過塔爾的外遇機會很多,貼身的女助理Francesca(Noémie Merlant 飾)一廂情願,盼著塔爾會提拔她。

柏林愛樂遴選團員平等公正,塔爾卻遊走權力,看上了一個非學院派出身,才華橫溢靠YouTube學習的俄裔年輕大提琴手Olga(Sophie Kauer飾,是現身說法的真樂手)。 塔爾同時以貌取人,主辦的試聽「選秀」並不透明。

東窗事發:一位跟塔爾關係曖昧的新秀Krista(Sylvia Flote飾),因為愛情、事業兩落空,沮喪地自殺。表面漠然的塔爾沒料到電腦存下了一些紀錄,小報翻出塔爾的緋聞、八卦她吃男學生豆腐的照片、並且追究她的濫用職權。

高牆迅速傾圮。種種爾虞我詐,以及她的招數,都潛伏在傲慢裡頭。重重壓力,使得這個完美主義的大指揮家,耳朵總有怪聲作響,比如準確擺動的節拍器也會作怪。

走筆至此,恰巧聽到令人莞爾的新聞:洛杉磯愛樂的駐團名指揮杜達美(Gustavo Dudamel),被紐約愛樂挖角,不久將離開栽培他多年的洛城。無論同不同意陶德.菲爾德打臉「取消文化」,凱特.布蘭琪不負陶德.菲爾德所託。