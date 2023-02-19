娛樂／3年被拒800次...張頌文終獲肯定

張頌文飾演的高啟強從小魚販一路「黑化」成黑幫大佬。（取材自豆瓣電影）

近期，中國最火的電視劇非掃黑題材戲「狂飆」莫屬，春節檔期首播後強勢登頂收視榜單、霸占微博熱搜，大結局以豆瓣8.8的高分收官，開高走高。除了劇紅，在「狂飆」中飾演「高啟強」的張頌文，精采演繹從小魚販一路「黑化」的黑幫大佬，無可挑剔的演技，讓他成了熱搜的常客。

一路走來，戲中的高啟強經歷腥風血雨的廝殺，劣跡斑斑卻讓觀眾恨不起來，張頌文把底層的小人物、心狠手辣大哥的每一面都演得太真了，以至於有觀眾表示「建議查查，不像演的！」

沒想到愈查愈驚人，這個演技頂標、出道20年的男演員，曾經拍了一整年的30集電視劇，最後只拿到9000人民幣（約1330美元）片酬；北電第一名畢業卻在3年內被拒800次，未婚無子，至今還住農村，堪稱中國最「慘」男演員。

小人物，大夢想

張頌文頻繁出現在電視上，也不過是這幾年的事情。不少人對他都有誤解，認為這個年紀的「新人演員」，能火也真算是幸運。事實上，張頌文除了會演，藝界不少演員都被他教過表演，對此張頌文說：「我是因為沒戲拍，沒有生活費用，他們只找我當表演老師，才被迫教表演。」

張頌文出生在廣東韶關，小時候家裡過得很苦，13歲那年媽媽被確診癌症晚期，最後的時間裡，他每天幫媽媽按摩水腫的腹部，因為害怕失去，待在醫院的時間裡，張頌文眼睛絕不會離開媽媽，有時候甚至會逃課跑回醫院看媽媽是不是還活著，最終，奇蹟沒有出現。

16歲的他放棄了課業，踏上了外出打工的路；他做過酒店服務員、洗碗工、電工，而他做最久的是導遊。一次帶團時，有團客問他：「小伙子，你有什麼夢想嗎？」他說：「我想拍電影 。」

這句話，他是用開玩笑的口吻說出來的，不過是為了掩飾他聽過太多次的嘲笑，不過那名遊客不但沒有嘲笑，還鼓勵他可以去考北京 電影學院，隔天，他辭掉導遊工作，簡單地收拾了行李，來到了夢想中的北京，那年他24歲，那是他第一次來到離家這麼遠的北方。

演員張頌文演藝之路倒吃甘蔗，人氣扶搖直上。（取材自豆瓣電影）

張頌文在「狂飆」扮演關鍵角色。（取材自豆瓣電影）

沒什麼運氣的北電第一

這個廣東人一落地，就遇到了擋在他面前的第一道坎——口音。他一張嘴就被問是不是南方人，為了改掉鄉音，他重新開始練習說話，有時候是繞口令，有時候是詩朗誦，甚至會在嘴裡含幾顆石子，為了給舌根和舌尖施加些壓力，憑著倔勁他考上了北京電影學院。

比同學大十多歲，張頌文只能更拚命，除了教室，操場是他最常去的地方，早上一大早，必定會去吊嗓，晚上等喧鬧的操場沒人了，他就坐在草地上練台詞，最終，他以專業課第一的成績從北電畢業。按說，這個成績足以讓他順利走上影視圈，但剛畢業的第一年，他留校當助教，課餘時間跑了300個組都沒面上一個角色。

「3年，我面試了800百個劇組，全部被拒。」一次他去試鏡，聽到導演對他簡歷的評價：「這個人矮個子，身高像個侏儒，還有個大腦門，根本當不了演員。」所有人哄堂大笑，包括他，只不過他的笑滿是無奈。專科出身，成績優秀，卻無人買帳，別人可能早就放棄了，但對於孤注一擲的張頌文而言，沒有任何退路。

「狂飆」海報。（取材自豆瓣電影）

終於，2004年「乘龍快婿」劇組找到他，他隨著這部情景喜劇正式出道，沒有掀起什麼大的水花，但對於瀕臨放棄的臨界點時，這部劇給了他堅持下去的信念。後來因急於有演出機會受了不少委屈，甚至無償接演一些小角色，「就算連台詞都沒有，沒關係的，只要能演戲，就行。」他經常告訴自己，慢慢來，沒關係。

沒有演員願意一直演邊邊角角的角色，張頌文卻說：「沒有小角色，只有小演員。」沒有誰能在困境中一直堅持20年專注著做一件事，他卻說：「熱愛一件事情，可能別人看來你很苦，但是我不覺得苦，而且覺得樂在其中。」

大器晚成的「新面孔」

2016年，他出演了「風中有朵雨做的雲」唐奕傑一角，終於迎來了演員路上的第一個主演。首映後，編劇史航激動地說：「台上那個叫張頌文的人，我第一次知道你，我一邊看電影一邊搜你是誰，你嚇著我了。」這個40歲的男人，當時就酸了鼻子，不是因為過去受過數之不盡的苦，而是自己的努力終於被肯定。

2020年，憑藉「隱秘的角落」中可恨又可憐的朱永平，張頌文終於嘗到走紅滋味，隨後，「革命者」中他是大義凜然、一身正氣的李大釗 ；「掃黑·決戰」中，他是處事圓滑、心思縝密的曹志遠；「心居」中，他把坐擁有十幾套房產的「暴發戶」展翔，刻畫得淋漓盡致；而今，「狂飆」他再次驚豔了無數人。

2018年電影「風中有朵雨做的雲」是張頌文（右下）第一次進入主演群。（取材自豆瓣電影）

張頌文在「心居」中扮演上海炒房暴發戶。（取材自豆瓣電影）

看過他的戲的人，都說他是「細節狂魔」，「狂飆」裡，他一個魚販與人打交道前，會撩起一把水洗洗手，這個細節就是他平常觀察到的，張頌文不拍戲的時候，就逛逛菜市場，閒時，他還在自己的小院教別人表演，他全年只收不超過六個學生，而被他教過的學生有林志玲 、鍾漢良、李菲兒......。

這兩年，總是能在中國電影、電視劇、綜藝、採訪看到他的身影，大器晚成的張頌文，用自己做例子：「努力，真的有用。」過去他去劇組試鏡，到了談價格的節骨眼，他聽過最多的話就是：「你沒有流量。」而今，他用自己的經歷告訴每一個想演好戲的無名的人，在這個流量當道的娛樂圈，憑演技也能闖出自己的路。

樂於住農村的明星

闖出名號後，張頌文近年忙碌不少，但是他並非賺著像流量明星動不動就上億的片酬，他受訪時曾說：「中國只有0.5%的演員能做到衣食無憂，剩下99.5%的演員收入極低，不停地被壓榨，可大家只關注那0.5%的人。」迄今為止，張頌文依舊住在北京順義鄉下租下的農家院裡。

張頌文至今仍維持簡樸生活。（取材自豆瓣電影）

為什麼要住在鄉下？最初可能是因為便宜，但現在還沒搬走，就真的是因為喜歡。他嚮往的生活，是眼見的地方不能有信號塔，喝的水必須是地下水，周圍最好有森林和河流。他的院子裡種滿了瓜果蔬菜，小院門前就是一片望不到邊的田野。走進張頌文的家，能看到滿架子的綠植，還專門為玩偶造了一面牆的位置，處處都是熱愛生活的痕跡。

（取材自揚子晚報）