娛樂／從影40年無人聞...車保羅終成名

車保羅參加「無限超越班」。(取材自微博)

演了40年戲,卻始終默默無名的「甘草演員」車保羅因綜藝節目「無限超越班」一夕暴紅,被洶湧的流量衝擊,連他自己都很錯愕。

去年底, 浙江衛視演員藝訓題材真人秀「無限超越班」集結了成龍、爾冬升、惠英紅、吳鎮宇等家喻戶曉的香港 影人,演員車保羅也在其中擔任前輩,但於一眾大牌嘉賓中,許多港劇觀眾熟知「鹿鼎記」中的胖頭陀、「碧血劍」中的呂七先生,卻鮮少有人知道誰是車保羅。

節目播出三天後,車保羅登上微博 熱搜第一位,姍姍來遲地,節目中關於他的橋段被反復轉載——40年戲齡的演員前輩拿著經典IP「鹿鼎記」邀請年輕演員合作,卻屢遭冷落。面對如此尷尬情境,他未露難色,還風趣幽默地緩和氣氛,並不斷真誠邀請,「你們有誰願意跟我這個小老頭一起玩?」

車保羅的暴紅路徑,令節目組也措手不及,「無限超越班」總導演 吳彤在微博發文否認車保羅被「淘汰」,並表示會繼續邀請車保羅參加後續錄製。後來,越來越多網友試圖挖掘車保羅不為人知的過往,想拼湊這位陌生演員60餘年的人生:21歲開始演戲,在香港演了20幾年的配角;底薪只有2000港幣(約765美元),片酬無法維持生計,只好轉行做過保全、菜販、電工。此次為了參加「無限超越班」,他甚至辭掉了香港的工作。

車保羅在「無限超越班」再次扮演胖頭陀。(取材自新京報) 在陳小春主演的港劇「鹿鼎記」中,車保羅(右)出演了「胖頭陀」一角。(取材自新京報)

車保羅後來開通了微博帳號,瞬間湧入十幾萬粉絲。他發文回應稱很開心還有人記得自己,雖然這次的旅程很短暫,但真心感到愉快。車保羅說,去年接到朋友電話邀約參與「無限超越班」,他抱著姑且一試的心情答應,沒想到跟以前學的、懂的全都不一樣,「過去傳統電視台一般就是4個鏡頭,這次真人秀有30幾個鏡頭!把我嚇了一跳,好厲害。」

「我這輩子都沒試過被別人『探討』,只有我去探討別人。謝謝大家的捧場。」車保羅受訪時真誠、幽默地分享著被廣泛熱議的感受。

一夕暴紅讓63歲的車保羅沉浸其中,又游離其外,他開心表示正在學習微博留言、視頻直播,努力和粉絲們多交流,期待更多演藝工作。同時,他也從不諱言自己平時在香港做保安、在菜市場賣菜的瑣碎日常,情緒中沒有苦難存在過的痕跡。

打兩巴掌,醒一醒,又去拚命拍戲

車保羅1980年代也是誤打誤撞的進入戲劇圈,「當時我在劇院負責開場倒數報時,有一天,我去販賣機買水,突然有人走過來和我說:『高佬(粵語:高個子),有沒有興趣拍戲?』我抬頭一看,原來是徐克導演。大家都說,拍戲挺好玩的。想到好玩,那試一試也好。」

回想第一次拍戲,確實好玩,但他一個新人不停被責怪「會不會走位啊!」「會不會做戲?」車保羅都不介意,「你把機會給我,你罵我也好,說我也好,我絕對接受。學每一樣東西都要慢慢來,不要急,那就不會錯。」後來,從徐克導演的「第一類型危險」開始,他投入香港「甘草演員」工作——常年演小配角的演員。

車保羅(中)參演徐克執導的電影「第一類型危險」。(取材自新京報)

「甘草」也有對白,只不過名字不會被觀眾記得。他回憶,當年「甘草」是「24×7」——每周每天24小時都要在片場裡待命,沒時間睡覺。有時候打瞌睡聽到「保羅到你了」,只能兩巴掌讓自己醒一醒,又去拚命了,日夜不停地拍,也沒有假期;導演一個電話,就趕緊坐車去了。

雖然拚命待命、上工,卻是永遠不談工資的一群。「從我入行至今,也從來沒有挑過任何角色,因為我沒有資格。人家什麼角色給我,我就做什麼,譬如一棵樹,試戲的時候,導演說閉上眼想像一下,你現在是棵樹。好了,一棵樹,那兩個手放下不動了,突然間地震了,這時候如果你直接舉起手,有人在你後邊拍一下,你就拜拜了。我命好,最後得到了這個角色。」除了演樹,車保羅也演過兒童節目的一朵花,「當時他們找不到人,我又那麼巧經過。」

片酬太低,當清潔、保全、菜販維生

擔任小配角的同時也不是一直在等工作,為了養家他什麼工作都願意做,電視台幕後人員、清潔、保安、也做過保險代理,「但我會保護每一個當演員的機會,只要給我戲拍,那我的腦袋就只想拍戲這一件事。」1998年他接下電視劇「鹿鼎記」裡的胖頭陀,「到今天為止,我被路人認出來,或者做保安、賣菜的時候,他們還是叫我『胖頭陀』。」

車保羅回想年輕的時候經常碰釘子,常想「哎?為什麼找不到活兒幹呢?」便坐在鏡子前問自己是不是做錯了一些事情?每想一個就寫下來。現在我每天都會對自己說,I'm the best of the best. We love. We care. We service(我是最好的。我們有愛。我們彼此關心。我們為大家服務)。

快60歲的時候,他接到了一部微電影「老人與狗」的主角,「導演找我的時候,我正在街市做活兒。他說想請我演一個主角。主角?我不相信。」戲只拍了五天,搭檔是一隻瞎眼的狗,而車保羅當時剛好出車禍腿受傷,和狗說:「寶貝,我們試一試,看你快還是我快。」「我們兩個走路都很慢,哎,老人與狗的感覺就出來了。」

車保羅因「老人與狗」被提名台北電影節最佳男主角,知道消息時剛好是愚人節,還以為受騙。雖然最終沒有獲獎,但他很開心,因為終於有人認識了。「那時候被說是最佳男主角,我說,不不,我不是,我只是有了一個機會去學習,贏不贏不重要,你學了東西,回來就是賺了。」

車保羅憑2019年電影「老人與狗」入圍台北電影節最佳男主角。(取材自豆瓣電影) 車保羅擔任保全職務。(取材自新京報)

車保羅現在的生活依然很簡單,早上8點上班,但凌晨3、4點就會起床,「我要聽收音機,了解今天這個世界又發生了什麼事情。我不能只帶著身體去上班,精神還在睡覺。」他喜歡挑戰,即便是賣水果,好!要試一試。「其實我就是那種喜歡玩的小老頭,用平常心面對一切。託大家的福氣,如果以後下班還有人找我去拍戲,那我一定去,就不用睡啦,明天就真的是很好的一天。」

