我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

猜猜看／這就是我的日常生活 你的呢

遊戲版
(美聯社)
(美聯社)

從亞洲至北美、從日出到日落、從高空到海邊，從圖片找圖說、從圖說找圖片，一起來連連看…

上一則

挖趣／從郵票看傳教士對華影響

下一則

電影世界／凱特布蘭琪 多層次表演衝擊奧斯卡

延伸閱讀

全球去年電動車銷售首破千萬輛 比亞迪擠下特斯拉稱冠

全球去年電動車銷售首破千萬輛 比亞迪擠下特斯拉稱冠
「脫口秀在天之靈」黃西搭「天才少年」池子 紐約登台

「脫口秀在天之靈」黃西搭「天才少年」池子 紐約登台
眾院情報委員會主席：偵察氣球入侵美領空「先打再說」

眾院情報委員會主席：偵察氣球入侵美領空「先打再說」
「舞棍俱樂部3」北美周末票房奪冠 2、3名都是詹姆斯卡麥隆

「舞棍俱樂部3」北美周末票房奪冠 2、3名都是詹姆斯卡麥隆

熱門新聞

「哥倫布洗衣板公司」位於俄亥俄州洛根市，牆上掛滿了各式尺寸的洗衣板。（取自臉書）

美國現象／全美最後洗衣板工廠 改製成樂器另類求生

2023-02-12 16:38
米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。（取自Shutterstock）

養生／吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

2023-02-12 02:09
青鳥歌手張智真，如今是青青合唱團的指揮。（作者李嘉音提供）

封面故事／追民歌 40年訴不盡的情緣

2023-02-12 12:42
范曉武為桂花拉糕擺盤。（圖：范曉武提供）

封面故事／嘗鄉愁 菜譜追尋上海味

2023-02-12 11:24
周鳳五教授研究領域橫跨書法藝術、文字學、敦煌學、楚文化、中國古典文學、先秦兩漢經學史、明清繪畫史，著作等身，且多創意，因而曾榮獲學術界多項殊榮。（取材自台灣國家圖書館）

封面故事／悼故友 微風千縷憶「周公」

2023-02-12 13:50
歌星林黛於1961年2月12日與龍繩勳結婚。（取材自微博）

封面故事／憶老歌 童年聽不厭的柔情

2023-02-12 02:29

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪