大仁說財經／債務又達上限 這回更複雜

面對債限問題，葉倫頭大。（路透）

在1月20日美國達到債務上限後，財政部 現在正在採取「非常措施」來繼續支付政府帳單。

財政部長葉倫警告，債務違約可能是災難性的，「對美國經濟、所有美國人的生計和全球金融穩定造成無法彌補的損害」。

恐引發全球金融危機

她指出，每個美國人都會感受到這種影響，「如果發生這種情況，我們的借貸成本將會增加，每個美國人都會看到他們的借貸成本也會增加。」

她說：「最重要的是，未能支付到期款項，無論是債券持有人、社保基金接受者還是我們的軍隊，無疑會導致美國經濟衰退，並可能引發全球金融危機。」

她補充說道：「這肯定會削弱美元作為全球交易中使用的儲備貨幣角色。美國人、很多人都會失去工作。」

債務上限問題的可怕警告不是第一天了。美國國會過去曾達成協議，這一屆國會還有一段時間就是否提高或暫停債務上限達成協議。根據葉倫的公開估計，至少要到6月初。

達成協議過程很漫長

許多經濟學家預計會達成協議。然而，穆迪投資 者服務公司在最新報告中表示，考慮到當前「極度不穩定的政治環境」，這個過程可能十分漫長，會導致金融市場波動加劇。

而且在此同時，Fed正試圖降低通膨，並在對經濟造成最小損害的情況下實現軟著陸。

那麼，在最壞的違約情況下，經濟會發生什麼變化？

富國銀行企業和投資銀行業務副總裁兼經濟學家普列斯(Michael Pugliese)說，這是一個可以理解的問題，但答案並不令人滿意，「誠實來說，沒有人知道。」

2011年事件可供參考

他說：「美國政府普遍違約是我們從未經歷過的事情，甚至從未接近過。」

雖然違約不能像經濟衰退等史上常見的經濟事件那樣進行模式預估，但EY-Parthenon首席經濟學家達可(Gregory Daco)說，2011年的事件可以提供一些視角，說明如果債務上限鬧劇演變成一場災難，會發生什麼。

他說：「2011年是長期以來我們第一次接近違反債務上限。」「那是一段政治分裂嚴重的時期，人們強烈希望將削減開支與提高債務上限掛鉤。」

他說，當前的環境也有類似的邊緣政策和削減開支期望。

但某些人擔心這場鬥爭可能比過去更加艱難，一個事實加劇了這種擔憂。在這一屆新國會通常最容易進行的投票 中，卻進行15輪投票才選出眾議院議長。

將近13年前的經濟也有所不同。

普列斯說，當時Fed處於寬鬆貨幣政策模式，經濟處於較弱的狀態，因為它仍在從2008年的經濟大衰退中復甦。2011年7月的失業率超過9%。

同年，財政部預測無法支付債務的最後日期「X日」將落在2011年8月2日。但最終也就在當天國會通過了提高債限的法律，歐巴馬總統簽署發布。

普列斯表示，2011年提高債務上限對經濟的實際影響很難分離和量化，並指出美國經濟復甦乏力還受到全球事件的溢出效應，尤其是歐洲的主權債務危機。

不過，有些跡象顯示，曠日持久的國會之爭促成了當時經濟的重組。2011年第3季實質GDP環比年化衰退0.1%。金融市場動盪，消費者信心減弱，美國經濟政策不確定性指數創新高，史坦普信用評級美國評級從AAA下修至AA+。

他說，「我認為很難說債務上限崩潰是一件正面的事情。」「它更像是經濟面臨的許多其他障礙中的另一個障礙，因為它當時正從9%的失業率中走出來。」

「X日」及其連鎖反應

普列斯說，這次如果X日沒有得到解決，有人猜測財政部可能會優先支付本金和利息，以防止出現技術性違約。

他補充表示，財政部和Fed可能還有其他「孤注一擲」的選擇，但是，這些都是未經檢驗的短期解決方案。

他說，「如果政府沒有錢，某個人、某個地方就拿不到錢，無論是社安基金受益人、國防承包商、公務員、退伍軍人等等。」

達可說，當前的經濟環境更加劇了不確定性，「在美國經濟明顯放緩和全球經濟背景也在走弱的時候，我們卻又進入這個這個微妙的時期。」

他表示，雖然在X日到來後可能會自行出現衰退，但一些劇變可能會來得更早，「金融市場和私營部門往往會在該日之前做出反應。」

他表示，「如果預期將非常接近那一天，那麼，金融市場波動性通常會增加，股價往往會做出不利反應。」