巴林稱民用工業設施遭伊朗襲擊起火 暫未傳傷亡
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巴林表示一處民用工業設施遭伊朗攻擊後引發火災，現場出現財物損壞但未傳傷亡，民防單位正努力控制火勢。
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巴林表示一處民用工業設施遭伊朗攻擊後引發火災，現場出現財物損壞但未傳傷亡，民防單位正努力控制火勢。
波斯灣國家巴林當局今天表示，伊朗攻擊一處民用工業設施，引發火災並造成損壞，目前未傳出傷亡。這是巴林本週遭遇的最新一起攻擊事件。
法新社報導，巴林內政部在社群平台X發文指出，一處民用工業設施遭伊朗侵略攻擊，現場起火，民防單位正設法控制火勢。
巴林內政部補充，初步通報顯示，這起襲擊造成財物損壞，目前未傳出人員受傷。該部會並未說明遇襲設施的地點。
兩名居民告訴法新社記者，他們看見巴林東岸的錫特拉島（Sitra Island）上空升起濃煙。島上設有多處工業設施，包括國營的巴林石油公司（Bapco）營運的一座煉油廠。
巴林內政部表示，一處民用工業設施遭伊朗侵略攻擊後起火，並造成財物損壞；目前初步通報沒有顯示有人受傷，民防單位正持續處理火勢。 巴林內政部並未說明遇襲設施的確切地點，只提到是民用工業設施。兩名居民則看到錫特拉島上空升起濃煙，當地確有多處工業設施。 因為居民目擊巴林東岸錫特拉島上空出現濃煙，而該島集中多處工業設施，包含由國營巴林石油公司營運的煉油廠，因此被視為可能的受影響區域。
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巴林內政部表示，一處民用工業設施遭伊朗侵略攻擊後起火，並造成財物損壞；目前初步通報沒有顯示有人受傷，民防單位正持續處理火勢。
巴林內政部並未說明遇襲設施的確切地點，只提到是民用工業設施。兩名居民則看到錫特拉島上空升起濃煙，當地確有多處工業設施。
因為居民目擊巴林東岸錫特拉島上空出現濃煙，而該島集中多處工業設施，包含由國營巴林石油公司營運的煉油廠，因此被視為可能的受影響區域。
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