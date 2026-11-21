AI摘要 文章摘要整理： 巴林表示一處民用工業設施遭伊朗攻擊後引發火災，現場出現財物損壞但未傳傷亡，民防單位正努力控制火勢。

波斯灣國家巴林當局今天表示，伊朗 攻擊一處民用工業設施，引發火災並造成損壞，目前未傳出傷亡。這是巴林本週遭遇的最新一起攻擊事件。

法新社報導，巴林內政部 在社群平台X發文指出，一處民用工業設施遭伊朗侵略攻擊，現場起火，民防單位正設法控制火勢。

巴林內政部補充，初步通報顯示，這起襲擊造成財物損壞，目前未傳出人員受傷。該部會並未說明遇襲設施的地點。

兩名居民告訴法新社記者，他們看見巴林東岸的錫特拉島（Sitra Island）上空升起濃煙。島上設有多處工業設施，包括國營的巴林石油 公司（Bapco）營運的一座煉油廠。