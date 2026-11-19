美國總統川普9日在白宮新聞簡報室發表談話。路透

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示對伊朗戰爭決策不急，可能延至明年再定；美方同時評估聯手以色列空襲方案，而伊朗則反擊美國化武指控，指其論述與伊拉克戰爭前的謊言如出一轍。

川普 總統19日接受電話訪問時表示，要等到明年才會決定伊朗 戰爭的下一步行動。伊朗外交部則駁斥他指控德黑蘭正在研發化學或生物武器，諷刺這就像美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）當年聲稱伊拉克 擁有大規模毀滅性武器。

川普上周雖表示，對伊朗發動新一輪大規模空襲的可能性「相當低」，但美國新聞網站Axios 18日報導，他仍在考慮與以色列聯手攻擊。不過，川普搭乘空軍一號專機從中國大陸返美途中，接受Axios電話訪問時表示：「我不急著對伊朗做出任何決定。我們會看看明年初之後的情況如何。」

Axios指出，川普正面臨以色列總理內唐亞胡的強大壓力，對方敦促他盡快發動決定性轟炸。川普提出的時間表，可能意味著他打算依照許多幕僚及波斯灣國家領袖的建議，讓海上封鎖與經濟施壓有更多時間發揮效果。不過，川普隨時可能改變主意，即使打算近期發動攻擊，也不會事先透露。今年2月美伊戰爭爆發前一天，他曾表示尚未做出決定，實際上卻已下令空襲。

延後決策也可能意味著，若伊朗在年底前未讓步，川普希望保留足夠時間，在民主黨掌控的新一屆國會站穩腳步前採取軍事行動。隨著川普結束亞洲行程返國，相關討論可能加速。

Axios指出，美國若對伊朗採取軍事行動，以色列也將參與，可能空襲「鎬山」（Pickaxe Mountain）等伊朗疑似核設施，橋梁、發電廠，伊朗軍方與文職領導人也可能成為目標。2名知情人士透露，白宮已要求五角大廈及情報專家評估伊朗對美軍各種空襲方案的可能反應，並詢問是否有方案能避免伊朗對波斯灣國家的石油及天然氣設施發動毀滅性報復攻擊。

CBS新聞報導，川普18日聲稱，由於美國已「堵死」伊朗取得核武的途徑，因此有「跡象」顯示，伊朗正尋求研發化學或生物武器。他在中國深圳向福斯新聞記者表示：「因為我們已經堵死他們取得核武的路，他們正在研究毒氣、研究生物武器。」

對此，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在X發文表示：「在大肆渲染『伊朗核武威脅』之後，美國官員如今又聲稱，有跡象顯示伊朗正在研發生物或化學武器！指控不斷改變，但背後的敘事卻令人不安地似曾相識。顯然，世界又一次被期待集體失憶。」

貝卡伊提及美國2003年以海珊政府涉嫌研發大規模毀滅性武器為由入侵伊拉克，寫道：「美國官員真的以為，世界會忘記鮑爾2003年在聯合國安全理事會那場惡名昭彰的發言嗎？當時他舉起一個小瓶子，象徵伊拉克大規模毀滅性武器構成的所謂威脅。那一幕此後成為現代歷史上影響最深遠的情報失誤與政治欺騙事件之一的象徵。」

他進一步指出：「如今，我們又面臨令人不安的新指控，以及一套似乎正沿用相同欺騙劇本的敘事。」