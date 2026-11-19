以色列軍隊被英媒揭露，利用亞馬遜AI人臉識別系統，大規模監控350萬巴人；圖為巴勒斯坦人17日騎車經過加薩被摧毀的建築物。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 衛報披露以軍將350萬張巴勒斯坦人照片上傳亞馬遜雲端，借AI人臉識別從檢查站影像中遠距監控巴人，同時英國也擴大對定居點與阻礙援助行為的制裁。

以色列軍方常年被指以極端手段監視加薩 及約旦河西岸巴勒斯坦人。英媒衛報16日披露，以軍將350萬張巴勒斯坦人的照片，暗中上傳至亞馬遜 的雲端平台，利用這間科企的人臉識別 技術，分析這些巴人的照片並藉此遠距監控巴人。

文匯報引述衛報報導，事發於2023年10月新一輪巴以衝突爆發後的兩個月內，以色列對加薩地帶展開毀滅性空襲，同時大舉展開地面進攻。在此期間，以軍暗中收集了當地許多巴人的照片，將它們轉移至亞馬遜雲端。這批海量照片原本由一個名為「滾石」（Rolling Stone）的部門所管理，該部門隸屬於以軍的軍事軟件部門，本就持有大量巴人居民照片。

在以軍收集大量照片後，「滾石」於2024年初，將這些照片上傳至以國首都特拉維夫附近一個亞馬遜數據中心，旨在借用旗下人工智能（AI）照片分析平台「Amazon Rekognition」，進行人臉識別。

報導稱，以軍會用臨時檢查站的攝錄機會拍下巴勒斯坦民眾影像，隨後人臉辨識技術便被用於將人像與「滾石」系統內的照片進行匹配。由於這批照片規模龐大，以軍動用了亞馬遜的雲端基礎設施。目前尚不清楚上傳至「Amazon Rekognition」的350萬張照片是否全數攝於這些檢查站，也就是所謂檢查站是否實質上充當臨時監控站。

與此同時，英國外交部宣布制裁八家參與擴建約旦河西岸以色列定居點的建築和房地產開發公司，以及一個阻止援助物資進入加薩的活動組織。被制裁的八家公司參與約旦河西岸以色列定居點住房及公共基礎設施的規畫、建設和營銷活動，被制裁的活動組織曾封鎖過境點、港口和道路，阻礙人道主義援助車隊前往加薩。英國外交部表示，定居點建設公然違反國際法，定居點擴張以及企圖在巴勒斯坦地區製造分裂的行為威脅地區和平安全，「兩國方案」仍然是確保巴勒斯坦人和以色列人長期和平與安全的唯一途徑。

以色列財長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）去年8月發布聲明，宣稱準備在以色列稱呼的所謂「E1區」建造3401套住宅，旨在「葬送巴勒斯坦建國構想」，以國防部下轄民政管理局高級規畫委員會批准了這一住房建造計畫。以政府今年8月發布「E1區」定居點建設項目住宅的招標公告。英國外交部則警告，任何參與項目招標的企業或個人，可能面臨法律及聲譽風險，包括觸犯國際法的風險。

多個聯合國機構及人權組織指出，自2023年起，累計已有數萬巴人遭以色列當局拘留監禁。英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）指出，英國已明確就以色列「E1區」定居點項目表態：不競標，不建設，不從破壞「兩國方案」中獲利。