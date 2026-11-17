有美國官員透露，「羅斯福號」航艦打擊群已於當地時間15日進入中央司令部（CENTCOM）責任區。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美軍3艘航母在中東集結之際，伊朗又以無人機攻擊駐巴林美軍基地，顯示美伊對峙再度升溫，海上封鎖與外交斡旋也陷入僵局。

美國航空母艦「羅斯福號」(USS Theodore Roosevelt)15日駛入美軍中央司令部(CENTCOM)作戰轄區，與「老布希號」(USS George H.W. Bush)及「華盛頓號」(USS George Washington)會合，在中東形成3艘航母打擊群部署態勢；與此同時，伊朗 15日以無人機 攻擊駐有美軍資產的巴林基地，打破美伊戰爭攻擊暫歇局面。

綜合媒體報導，這場美伊軍事對峙源於今年2月美國聯手以色列 發動攻擊，造成時任伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)喪生，數月來外交斡旋始終未能止戰。

隨後美伊核談判破裂，美軍隨即針對進出伊朗港口及沿海地區的商業船隻實施海上封鎖，涵蓋阿拉伯灣及阿曼灣沿岸港口。根據美軍中央司令部資料，截至5月23日，美軍已迫使100艘商船改變航向，並允許26艘人道救援船通行；目前美國海軍在中東部署超過20艘艦艇支援封鎖行動，今年4月亦曾出現3艘航母同駐中東的局面。

阿拉伯聯合大公國「國家報」(The National)與美媒Axios記者芮維(Barak Ravid)披露，「羅斯福號」原本預定接替「華盛頓號」的部署任務，但「華盛頓號」目前仍暫時留在中東，與活動於阿拉伯海的「老布希號」共同強化空中作戰、飛彈防禦與海上監控選項。

報導指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)聲稱15日向巴林美軍基地發射無人機，13日亦摧毀巴林一處美軍預警雷達，不過美軍中央司令部表示已成功攔截伊朗發射的兩架無人機。伊朗總統裴澤斯基安15日在內閣會議表示伊朗仍處於戰爭狀態，呼籲官員保持高度戒備並支持武裝部隊。

美國總統川普(Donald Trump)計畫本周與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)舉行三方會談討論美伊戰爭。