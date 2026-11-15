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住飯店「這些樓層」藏恐怖隱憂 遇火災罹難風險大增

指控應為168名學童遭炸死負責 伊朗點名威脅美國驅逐艦正副艦長

編譯廖振堯／即時報導
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遭伊朗點名威脅的「史普魯恩斯號」艦長泰特中校(左)和副艦長約克少校(右)。(美國...
遭伊朗點名威脅的「史普魯恩斯號」艦長泰特中校(左)和副艦長約克少校(右)。(美國海軍)

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗使館在X上點名美軍驅逐艦官兵，指控其造成168名兒童死亡並揚言報復；美方則因伊朗威脅提高多名高官安全防護。

伊朗南非大使館13日在X平台上貼出美國海軍驅逐艦「史普魯恩斯號」(USS Spruance)艦長及副艦長的照片，威脅「我們會找到你們」，指控兩位軍官要為伊朗一所小學遭襲擊負責。

福斯新聞(Fox News)報導，伊朗使館早前曾於3月28日貼文，點名史普魯恩斯號艦長泰特(Leigh R. Tate)、副艦長約克(Jeffrey E. York)，指控他們下令發射戰斧巡弋飛彈，造成伊朗米納布(Minab)一所小學168名兒童死亡。當時的貼文以「記住這兩名罪犯」開頭，並質問：「難道他們自己沒有孩子嗎？」

伊朗發出威脅的前一天，川普總統才剛警告德黑蘭不要暗殺美國高階官員。川普12日受訪時被問到如果伊朗殺害一名美國高階官員，會有什麼後果，川普回答：「他們也不會存在太久，很快就會消失。」

此事也正值財長貝森特(Scott Bessent)據報因伊朗威脅其生命安全，從華府的住所搬遷至一處軍事基地內。貝森特13日受CNBC訪問時證實此事，表示他是遵照特勤局的指示。據報國務卿魯比歐(Marco Rubio)、防長赫塞斯(Pete Hegseth)、白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)，也因安全疑慮搬進軍事設施或其他受到保護的住所。

伊朗駐南非大使館隨後又在X發布另一則貼文，嘲諷這些安全措施，寫道：「魯比歐、貝森特、赫塞斯及其他美國官員，因自己犯下的罪行而活在無盡的恐懼中，如今為了自身安全，只能被限制在軍事碉堡裡。」還暗示這些官員應該偶爾公開露面。

華府智庫「捍衛民主基金會」伊朗計畫資深主任塔勒布盧(Behnam Ben Taleblu)警告，考量到伊朗過去曾策畫襲擊美國官員，德黑蘭這類言論必須嚴肅看待，「這應該敲響華府、白宮、五角大廈，甚至中央司令部(CENTCOM)的警鐘。伊朗伊斯蘭共和國已經公開點名一些人員，聲稱他們參與了對該政權的攻擊，而且還揚言要報復。…這類陰謀必須被偵測、阻止並瓦解。」

伊朗大使館發布威脅的同一天，史普魯恩斯號剛返抵聖地牙哥海軍基地，結束為期357天、自二戰以來海軍驅逐艦歷時最長的一次部署。海軍指出，史普魯恩斯號這此次部署期間航行超過8萬8000浬，並於今年二月至八月間對伊朗軍事目標發射數十枚戰斧巡弋飛彈。

史普魯恩斯號神盾驅逐艦於今年2月至8月間對伊朗軍事目標發射數十枚戰斧巡弋飛彈。(...
史普魯恩斯號神盾驅逐艦於今年2月至8月間對伊朗軍事目標發射數十枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

精華 FAQ

  • 伊朗駐南非大使館在X上貼出美國海軍驅逐艦「史普魯恩斯號」艦長泰特與副艦長約克的照片，直接點名並威脅「我們會找到你們」，將兩人視為報復目標。

  • 伊朗使館聲稱，這兩名軍官下令發射戰斧巡弋飛彈，導致伊朗米納布一所小學有168名兒童死亡，並以「記住這兩名罪犯」的措辭公開指控他們。

  • 在伊朗發出威脅後，美方多名高層官員傳出搬入軍事基地或受保護住所，包含財長貝森特等人；川普也警告若伊朗暗殺美國高官，後果將非常嚴重。

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