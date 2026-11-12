內唐亞胡被爆促重啟伊戰 與川普飆罵大賽 以總理辦公室回應了

以色列媒體報導，美國總統川普（右）和以色列總理內唐亞胡（左）上周末通話時，對於是否恢復對伊朗戰爭，兩人上演飆罵大賽；圖為內唐亞胡2025年4月訪美，在白宮與川普會面。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 外媒指川普與內唐亞胡因是否重啟對伊朗戰事爆發爭執，但以色列總理辦公室否認，川普則轉向支持外交與經濟施壓。

以色列 媒體報導，美國總統川普 （Donald Trump）和以色列總理內唐亞胡 （Benjamin Netanyahu）上周末通話時，因對於是否恢復對伊朗戰爭立場相左，導致兩人最終上演「飆罵大賽」。

據以色列「新消息報」（Yedioth Ahronoth）和其英文網站Ynet引述消息人士報導，內唐亞胡在通話中一再要求重啟對伊朗戰事，但川普堅持從外交著手、讓目前與伊朗的和平談判推進。兩人最後演變為針鋒相對。

紐約郵報報導，川普和內唐亞胡過去便曾為了伊朗戰爭有過激烈通話，包括6月在數通電話中起爭執，川普還告訴該報，他在當時一次通話中罵對方「他媽的瘋了」。

內唐亞胡的陣營在以色列10月大選後席次減少，他能否保住總理寶座仍是未知數。但他一直堅持美國有必要對伊朗恢復打擊，並迫使其政權更迭。

英國金融時報數天前也報導，內唐亞胡每天都打電話給川普，呼籲他對伊朗恢復全面戰爭。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述金融時報報導，一名聽取相關討論簡報的人士透露，白宮內部與外部反對戰火重燃的人士，一直試圖抗衡內唐亞胡要求重啟戰爭的壓力。

這名人士指出：「區域各國領袖正告訴他（川普）不要升級局勢，並應優先考慮談判。」

另一名熟悉以色列情勢的人士則說，內唐亞胡確實希望重啟針對伊朗的軍事行動，但目前內部並未採取協調一致的「推動行動」來說服川普。

內唐亞胡的辦公室否認以色列媒體最新報導，痛批是「假新聞」。一名以色列高階官員則對這些媒體表示，內唐亞胡和川普確實曾在周末通話，但兩人未起口角。

川普近來不再把重心放在對伊朗重啟戰事，而是傾向讓美國的經濟施壓發揮效力，來迫使德黑蘭讓步。

川普8日接受美國新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時，被問到是否會恢復打擊伊朗，他表示不認為「有任何理由要這麼做」。

金融時報指出，阿拉伯與穆斯林國家領袖對內唐亞胡持續遊說重啟伊朗戰事感到擔憂。

川普9日則表示，波斯灣盟友反對對德黑蘭展開新的軍事行動。

川普在與卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）會談後，於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特等國更傾向於維持現狀。」

以色列上個月大選未有明確結果，目前仍擔任看守總理的內唐亞胡，持續呼籲美以兩國重啟打擊行動，旨在迫使伊朗政府垮台。

然而川普表示，結束這場持續近九個月的戰爭目前出現「正面動能」，美國重新對伊朗發動打擊如今看來「相當不可能」。