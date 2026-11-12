伊朗新地下飛彈城曝光 傳庫存1700枚 革命衛隊月產50枚

西方情報機構評估，伊朗很可能仍保留至少1700枚彈道飛彈，及每個月仍能製造約50枚彈道飛彈的能力。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗公開地下飛彈城並展示新型武器，強調仍具反擊能力；西方情報則估其仍保有大量飛彈庫存，且可持續補充生產。

伊朗 伊斯蘭革命衛隊10日公開一座據稱新建的地下「飛彈城」，展示彈道飛彈 、巡航飛彈及機動發射裝置，並透露配備機動彈頭的「法塔赫-1」（Fattah-1）高超音速飛彈。伊朗軍方高層同日警告，若再次遭到攻擊，伊朗的報復行動將不再局限於中東，打擊範圍可能延伸至其他地區。

以色列 媒體報導，革命衛隊當天發布影片，展示地下設施內存放的各式飛彈及發射設備，其中部分發射裝置偽裝成民用貨車。雖然這座地下「飛彈城」的真實性尚未獲獨立核實，但外界認為，伊朗此舉意在展示軍事實力，凸顯其在經歷美國及以色列空襲後，仍具備修復戰力及持續生產飛彈的能力。

這次公開地下設施，正值卡達首相與美國總統川普會面、斡旋美伊關係之際，也被視為回應以色列總理內唐亞胡早前聲稱伊朗已無力生產飛彈的說法。

革命衛隊總參謀長阿卜杜拉希（Abdollahi）視察設施時表示，以色列及其背後的美國已遭遇徹底失敗，並批評內唐亞胡早前「要麼摧毀伊朗、要麼被伊朗摧毀」的言論毫無新意。

阿卜杜拉希強調，伊朗軍隊擁有充足彈藥、先進裝備及作戰意志，不會因敵方軍事規模而退縮。他警告，一旦伊朗再次受到攻擊，將把敵人在中東及其他地區的軍事力量納入打擊範圍，並預告未來將有更多新型武器加入作戰序列。

在飛彈庫存方面，西方情報機構評估，伊朗經歷數月空襲後，仍可能保有至少1700枚彈道飛彈，目前每月約可生產50枚，產能約為戰前一半。前美國中央情報局分析師拉姆森（Jim Lamson）引述軍事情報報告指出，伊朗武器庫中還可能存有數千枚「見證者」（Shahed）系列攻擊無人機。

拉姆森表示，伊朗仍有飛彈零件儲備，即使大規模生產能力受到空襲削弱，仍可繼續組裝武器。另有西方情報官員稱，俄羅斯正向伊朗提供打擊武器，但具體種類及數量不明。

美國戰爭部長赫塞斯10日則表示，伊朗80%的工業基礎已被摧毀。不過，伊朗實際飛彈庫存及戰後補充數量仍難以確認。分析指出，美國雖擁有大量精確導引炸彈、戰斧巡弋飛彈及空射巡弋飛彈，火力遠勝伊朗，但雙方較量並非單純比拚武器數量。伊朗只要保有一定打擊能力，就足以干擾美軍行動、提高對手作戰成本，並延長衝突。