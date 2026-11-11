我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

面對伊朗威脅 美13軍機再撤離英基地 飛往西班牙等國

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在英國米爾登霍爾皇家空軍基地，美軍空中加油聯隊10日正在作業。傳因伊朗威脅，美軍...
在英國米爾登霍爾皇家空軍基地，美軍空中加油聯隊10日正在作業。傳因伊朗威脅，美軍機撤離此基地。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國空軍因接獲疑似伊朗相關威脅，將13架駐英米爾登霍爾基地軍機撤往歐洲多地，並提升基地警戒等級，但美英官方對細節保持低調。

美國官員表示，美國空軍因受到威脅，已從英格蘭東部米爾登霍爾皇家空軍基地(RAF Mildenhall)撤離軍機，「華爾街日報」稱威脅與伊朗有關。追蹤組織則發現有13架軍機已飛往蘇格蘭、西班牙與德國

美聯社報導，由約30名公開來源情報分析師組成、例行分析軍事與政府飛航活動的「軍事航空追蹤聯盟」(Military Air Tracking Alliance)發現，駐紮在米爾登霍爾皇家空軍基地的13架美國軍機已飛往蘇格蘭、西班牙與德國基地。

這次軍機撤離前不到兩個月，美國空軍才從英國另一座美軍使用的基地費爾福德皇家空軍基地(RAF Fairford)撤走轟炸機，當時警方正調查一起疑似與伊朗有關的恐怖行動計畫。過去從費爾福德起飛的轟炸機，曾在中東衝突中用於空襲伊朗。

「軍事航空追蹤聯盟」說，撤離的軍機中，部分原本常駐米爾登霍爾，另一些則是輪調部署，包括魚鷹機與空中加油機。另外，該基地也將警戒等級提升至「C級部隊防護狀態」(FPCON C)，為第二高等級，該級別適用於已發生事件或接獲情報顯示可能出現針對人員或設施之恐怖行動的情況。

一名美國官員說，移動軍機的決定屬於主動防範，而非被動因應，並說美軍能靈活應對潛在威脅。國務卿魯比歐說，美國「持續因各種原因，在世界各地重新部署兵力」，並將問題交由五角大廈回應，但五角大廈未立即對外確認。

英國國防部則透過聲明表示，不對其他國家的活動發表評論，軍機及其他設備會依作戰需求定期部署。

米爾登霍爾皇家空軍基地由美國空軍駐防，駐有第100空中加油聯隊，這是歐洲地區唯一的常駐加油聯隊，飛行KC-135同溫層加油機。該型加油機有四個引擎，翼展可達131呎，能載運多達8萬3000磅貨物。

精華 FAQ

  • 美國官員表示，這次調動是因基地面臨威脅而採取的主動防範措施；《華爾街日報》則稱威脅與伊朗有關。美方強調此舉是為了靈活應對潛在風險。

  • 追蹤組織指出，共有13架駐紮或輪調部署的美軍機離開米爾登霍爾基地，包含魚鷹機與空中加油機，並飛往蘇格蘭、西班牙與德國等地基地。

  • 該基地已將警戒等級提升至FPCON C，屬第二高等級，適用於已發生事件或接獲情報顯示可能出現針對人員或設施的恐怖行動時，顯示安全風險明顯升高。

德國 伊朗

上一則

加拿大總理：APEC晤習近平 將當面提出中國干預內政問題

下一則

可存取敏感資料涉當俄諜 駐英高階美軍被捕

延伸閱讀

美軍突開轟伊朗外島 川普放話若未達協議 1小時內收拾鎬山

美軍突開轟伊朗外島 川普放話若未達協議 1小時內收拾鎬山
美軍護航荷莫茲海峽代價高 航艦創部署紀錄 恐削弱抗中能力

美軍護航荷莫茲海峽代價高 航艦創部署紀錄 恐削弱抗中能力
歐洲航班受炸彈威脅臨時改道 戰機緊急升空

歐洲航班受炸彈威脅臨時改道 戰機緊急升空
歐洲炸彈恐嚇潮 航班擴至電視台 恐嫌：這只是開始

歐洲炸彈恐嚇潮 航班擴至電視台 恐嫌：這只是開始

熱門新聞

曾任以色列參謀總長的反對派領袖艾森科特，7日被以色列總統赫佐格宣布授權組閣，籌組新政府。史上在任最久的總理內唐亞胡即將下台。圖為艾森科特在特拉維夫上月28日贏得議會選舉後向支持者表示謝意。(路透)

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

2026-11-08 05:02
「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月18日在立國首都維爾紐斯正式設立。美聯社

駐立陶宛台灣代表處被要求更名

2026-11-09 14:42
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

2026-11-09 06:20
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
喬治王子目前就讀於伊頓公學。（美聯社）

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

2026-11-10 21:22
圖為瑞士蘇黎世的Cafe Oscar咖啡館，旅外美國公民齊聚一堂，關注期中選舉開票結果。(歐新聞社)

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

2026-11-04 09:20

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓