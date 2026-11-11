面對伊朗威脅 美13軍機再撤離英基地 飛往西班牙等國

在英國米爾登霍爾皇家空軍基地，美軍空中加油聯隊10日正在作業。傳因伊朗威脅，美軍機撤離此基地。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國空軍因接獲疑似伊朗相關威脅，將13架駐英米爾登霍爾基地軍機撤往歐洲多地，並提升基地警戒等級，但美英官方對細節保持低調。

美國官員表示，美國空軍因受到威脅，已從英格蘭東部米爾登霍爾皇家空軍基地(RAF Mildenhall)撤離軍機，「華爾街日報」稱威脅與伊朗 有關。追蹤組織則發現有13架軍機已飛往蘇格蘭、西班牙與德國 。

美聯社報導，由約30名公開來源情報分析師組成、例行分析軍事與政府飛航活動的「軍事航空追蹤聯盟」(Military Air Tracking Alliance)發現，駐紮在米爾登霍爾皇家空軍基地的13架美國軍機已飛往蘇格蘭、西班牙與德國基地。

這次軍機撤離前不到兩個月，美國空軍才從英國另一座美軍使用的基地費爾福德皇家空軍基地(RAF Fairford)撤走轟炸機，當時警方正調查一起疑似與伊朗有關的恐怖行動計畫。過去從費爾福德起飛的轟炸機，曾在中東衝突中用於空襲伊朗。

「軍事航空追蹤聯盟」說，撤離的軍機中，部分原本常駐米爾登霍爾，另一些則是輪調部署，包括魚鷹機與空中加油機。另外，該基地也將警戒等級提升至「C級部隊防護狀態」(FPCON C)，為第二高等級，該級別適用於已發生事件或接獲情報顯示可能出現針對人員或設施之恐怖行動的情況。

一名美國官員說，移動軍機的決定屬於主動防範，而非被動因應，並說美軍能靈活應對潛在威脅。國務卿魯比歐說，美國「持續因各種原因，在世界各地重新部署兵力」，並將問題交由五角大廈回應，但五角大廈未立即對外確認。

英國國防部則透過聲明表示，不對其他國家的活動發表評論，軍機及其他設備會依作戰需求定期部署。

米爾登霍爾皇家空軍基地由美國空軍駐防，駐有第100空中加油聯隊，這是歐洲地區唯一的常駐加油聯隊，飛行KC-135同溫層加油機。該型加油機有四個引擎，翼展可達131呎，能載運多達8萬3000磅貨物。