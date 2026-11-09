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青年運動襲炸利雅德金融區 沙烏地阿美石油大樓受損

編譯中心／綜合8日電
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AI摘要

文章摘要整理：

青年運動以多次飛彈和無人機攻擊沙烏地，利雅德金融區及阿美大樓受損；沙國聯軍則稱成功攔截2枚彈道飛彈，衝突因空襲報復而升高。

在葉門叛軍「青年運動」7日稱沙烏地阿拉伯的空襲造成33死後，沙國首都利雅德金融區8日傳出巨響，區內沙烏地國營石油巨企沙烏地阿美（Saudi Aramco）大樓受損。由沙國主導對抗青年運動的聯軍表示，聯軍攔截並摧毀了青年運動發射的2枚彈道飛彈。

明報引述法新社報導，青年運動稱，以導彈及無人機發動6次打擊，目標包括沙烏地石油設施、利雅德機場、沙烏地軍隊及其支持的葉門政府軍，聲稱造成沙烏地軍人傷亡，指行動是報復沙烏地空襲。

青年運動當局稱，沙烏地空襲葉門首都薩那以東村莊，造成33死39傷，死者包括8名婦女及13名兒童。其通訊社稱，戰機兩度襲擊救護人員。聯合國稱，7月戰火重燃以來逾1600人死亡、逾30萬人流離失所。

葉門官員日前表示，敘利亞擬派約3000人赴沙烏地及葉門助抗青年運動，數百人已部署，最終或達1萬人。敘官方通訊社引外交消息否認現階段已派兵赴葉門，稱合作重在訓練。路透社引敘軍及美方消息稱，數十名敘軍已赴沙烏地提供顧問及訓練支援，未稱參戰。

國際預防危機組織顧問邦西認為，敘沙同樣希望遏制伊朗盟友的影響力。沙烏地是敘新政府的重要支持者，敘國重建仰賴包括沙烏地在內的海灣富國資助。

精華 FAQ

  • 利雅德金融區8日傳出巨響，區內的沙烏地國營石油巨企沙烏地阿美大樓受損。沙國聯軍表示已攔截並摧毀2枚飛彈，但事件仍顯示首都核心區遭到直接威脅。

  • 青年運動表示，這是對沙烏地空襲葉門的報復。其稱沙國空襲薩那以東村莊造成33死39傷，死者包括婦女與兒童，並指戰機還兩度襲擊救護人員。

  • 聯合國指出7月戰火重燃以來，葉門已逾1600人死亡、逾30萬人流離失所；另有消息稱敘利亞可能派員赴沙烏地協助，反映地區勢力也在角力。

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