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伊朗外長過去48小時與12國通話

香港中通社7日電
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伊朗外長阿拉奇(前)。(美聯社)
伊朗外長阿拉奇(前)。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗外長阿拉奇近48小時密集與12國外長通話，強調主權與反干涉立場；同時伊朗軍方警告美以威脅，並稱荷莫茲海峽重開取決於美方讓步。

伊朗外長阿拉奇7日在社媒上說，過去48小時分別與12國外長通電話討論地區和國際局勢。

阿拉奇說，他分別與阿曼、埃及、約旦、沙烏地阿拉伯、卡達、塞浦勒斯、土耳其、科威特、阿聯、突尼西亞、伊拉克和巴基斯坦12國外長通電話。在這些通話中，他闡述了伊朗的原則立場，強調必須尊重各國國家主權，停止侵略和威脅，避免外部勢力進行破壞性干涉。他同時表示，地區國家有責任防止不安全局勢進一步升級。

他表示，伊朗有權維護自身主權和國家安全，有必要建立不受域外勢力干涉的地區安全機制。

另據伊朗方面6日消息，伊朗軍隊發言人阿克拉米尼亞表示，美國接受伊朗提出的七項條件，是重新開放荷莫茲海峽的唯一途徑，再次侵略或進一步挑釁都不會促使該海峽重新開放。

阿克拉米尼亞表示，伊朗最高領袖穆傑塔巴近日在與伊朗武裝力量高級指揮官會晤時下令，針對任何可能來自美國和以色列的威脅作出迅速、有力且不受地理限制的回應。伊朗武裝部隊將把美國等敵方的所有有形和無形資產視為潛在軍事目標。

阿克拉米尼亞還表示，穆傑塔巴呼籲加強軍事情報、提升本土防禦能力、利用新興技術並全面更新軍事目標資料庫，保持智慧戰備狀態，確保對敵方侵略迅速作出有效回應。

美國共和黨在期中選舉慘敗後，川普政府會否選擇再次對伊朗動武是外界關注焦點。川普總統一方面聲稱正在與伊朗進行談判，另一方面表示不排除重新對伊朗採取軍事行動。

近期，美方已多次對伊朗格什姆島發動小規模打擊。

精華 FAQ

  • 阿拉奇表示，他在過去48小時內分別與阿曼、埃及、約旦、沙烏地阿拉伯、卡達、塞浦路斯、土耳其、科威特、阿聯酋、突尼斯、伊拉克和巴基斯坦12國外長通話。

  • 他強調必須尊重各國國家主權，停止侵略和威脅，避免外部勢力破壞性干涉，並認為地區國家有責任防止局勢進一步升級。

  • 伊朗軍方表示，美國接受伊朗提出的7項條件才是重新開放荷莫茲海峽的唯一途徑；若再度侵略或挑釁，也不會促使海峽重新開放。

伊朗 巴基斯坦 埃及

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