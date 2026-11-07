美懸賞2000萬元徵求伊朗核情報 提供線索者可能獲協助遷居

AI摘要 文章摘要整理： 美國國務院祭出最高2000萬美元懸賞，並可能協助遷居，徵求伊朗核計畫相關情報；川普同時強調伊朗急於談判，外交與壓力並行。

美國軍方6日表示，政府提供最高2000萬美元獎金，並可能協助提供線索者遷居，以徵求有關伊朗 核計畫的情報。與此同時，美國總統川普重申，德黑蘭有意透過協議結束戰爭。

法新社報導，美軍中央司令部 （CENTCOM）在社群平台X發文表示，美國國務院 「正義賞金」（Rewards for Justice）計畫提供最高2000萬美元獎金，並可能提供安置計畫，徵求伊朗核計畫相關情報，包括設施、設備，以及相關人員資訊。

「正義賞金」計畫於1984年設立，是國務院國家安全懸賞機制的一部分，透過提供獎金徵求有助保障美國人民生命及國家利益的情報。

國務院表示，伊朗未遵守國際原子能總署（IAEA）的核保障義務，導致該機構無法持續掌握伊朗離心機等關鍵設備的生產及庫存情況。不過，國務院並未說明哪些情報符合領取2000萬美元獎金的具體條件。

川普多次宣稱，美軍已徹底摧毀伊朗核計畫。他6日晚間在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）表示，「如果我們沒有攻擊伊朗，如今就不會有以色列；若伊朗擁有核武，早就動用核武把整個中東夷為平地了。」

川普也表示，經過8個月的戰爭，伊朗的經濟及軍事實力已嚴重受創，當局迫切希望結束衝突。他說，美方正與伊朗交涉，伊朗「非常渴望達成協議」。

與此同時，斡旋各方也積極推動外交努力，試圖避免戰火重燃。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）3日表示，政府仍試圖透過對話化解危機。

川普本週稍早表示，美方還有一、兩個目標需要「處理」，其中包括伊朗中部1處被稱為「鎬山」（Pickaxe Mountain）的地點。外界懷疑該處是核設施，但伊朗否認這項說法。