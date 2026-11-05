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共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

伊朗譏笑川普敗選像鬥牛犬渾身血 「在德州實現政權更迭」

編譯中心／綜合4日電
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在伊朗德黑蘭的前美國大使館外，一些身穿迷彩服、頭戴綠色貝雷帽的男孩4日在美國總統...
在伊朗德黑蘭的前美國大使館外，一些身穿迷彩服、頭戴綠色貝雷帽的男孩4日在美國總統川普的漫畫畫像前，參加一年一度的紀念1979年美國大使館被占領事件的集會。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗在德黑蘭舉行反美集會，趁川普領導的共和黨失去國會控制權之際，藉標語與報導嘲諷美國，並再度警告華府勿攻擊伊朗。

法新社報導，就在美國選民因為伊朗戰爭等原因，剝奪了川普總統領導的共和黨對國會的控制權數小時後，數千人4日聚集在伊朗德黑蘭前美國大使館外，舉行一年一度的反美集會。這場年度集會是為了紀念1979年11月占領美國駐德黑蘭大使館的事件。

央廣引述法新社報導，「美國去死」和「以色列去死」等口號響徹德黑蘭市中心，示威者則揮舞著伊朗國旗，並高舉譴責華盛頓和以色列的橫幅。其中一條橫幅將川普描繪成一隻渾身是血的鬥牛犬，被一個酷似以色列總理內唐亞胡的惡魔般人物持狗繩牽著。

其他橫幅則呼籲為被殺害的最高領袖哈米尼報仇。哈米尼在今年2月底引發區域戰爭的美國和以色列空襲中喪生。

人群上方聳立著一塊巨大的標語牌，上面寫著：「伊朗人民決定代價。」

在該標語牌旁，黑色油筒橫跨一張世界地圖，象徵自戰爭爆發、伊朗控制了荷莫茲海峽這條至關重要的航運通道以來，能源價格飆升。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BaqerQalibaf）在X上發文表示：無論是出自良知還是生活成本的考量，美國人民都對戰爭說「不」，我們支持這個訊息。華盛頓不應忽視民意而再次攻擊伊朗。

由伊朗司法機構營運的媒體分享了一則在X上瘋傳的嘲諷笑話是：「川普試圖在伊朗推動政權更迭失敗了，但他成功在德州實現了政權更迭。」 這是指民主黨數十年來首次在「深紅」的德州贏得州長與參議員席次。

伊朗主要報紙「報國報」頭版刊登了一張川普被蒙住雙眼、低頭垂首的照片。標題宣告「伊朗陰影籠罩美國大選」，文中寫說：「華盛頓成為伊朗47年來的階下囚：從占領美大使館到2026年11月的美國國會選舉」。

在伊朗德黑蘭4日舉行的反美以抗議集會上，伊朗民眾焚燒一塊巨大的反美以廣告牌，廣告...
在伊朗德黑蘭4日舉行的反美以抗議集會上，伊朗民眾焚燒一塊巨大的反美以廣告牌，廣告牌上印有美國總統川普、以色列總理內唐亞胡等人的照片。（歐新社）

精華 FAQ

  • 這場集會是反美年度活動，紀念1979年占領美國駐德黑蘭大使館事件。現場群眾高喊反美、反以色列口號，並以標語與圖像抨擊美國及其盟友。

  • 現場橫幅將川普畫成渾身是血的鬥牛犬，旁邊由酷似內唐亞胡的人物牽繩；伊朗媒體也轉述笑話，稱川普在伊朗政權更迭失敗，卻在德州「成功」。

  • 卡利巴夫表示美國民眾因戰爭與生活成本已對戰爭說不，華府不該忽視民意再攻擊伊朗；伊朗報紙則稱美國大選受伊朗陰影籠罩，凸顯強硬宣傳。

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