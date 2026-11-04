伊朗譏笑川普敗選像鬥牛犬渾身血 「在德州實現政權更迭」

在伊朗德黑蘭的前美國大使館外，一些身穿迷彩服、頭戴綠色貝雷帽的男孩4日在美國總統川普的漫畫畫像前，參加一年一度的紀念1979年美國大使館被占領事件的集會。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 德黑蘭反美集會趁美國大選失利之際嘲諷川普，伊朗政要與官媒則將其解讀為美國民意反戰，並藉機批評華府勿再攻擊伊朗。

法新社報導，就在美國選民因為伊朗 戰爭等原因，剝奪了川普 總統領導的共和黨對國會的控制權數小時後，數千人4日聚集在伊朗德黑蘭前美國大使館外，舉行一年一度的反美集會。這場年度集會是為了紀念1979年11月占領美國駐德黑蘭大使館的事件。

央廣引述法新社報導，「美國去死」和「以色列去死」等口號響徹德黑蘭市中心，示威者則揮舞著伊朗國旗，並高舉譴責華盛頓和以色列的橫幅。其中一條橫幅將川普描繪成一隻渾身是血的鬥牛犬，被一個酷似以色列總理內唐亞胡的惡魔般人物持狗繩牽著。

其他橫幅則呼籲為被殺害的最高領袖哈米尼報仇。哈米尼在今年2月底引發區域戰爭的美國和以色列空襲中喪生。

人群上方聳立著一塊巨大的標語牌，上面寫著：「伊朗人民決定代價。」

在該標語牌旁，黑色油筒橫跨一張世界地圖，象徵自戰爭爆發、伊朗控制了荷莫茲海峽這條至關重要的航運通道以來，能源價格飆升。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BaqerQalibaf）在X上發文表示：無論是出自良知還是生活成本的考量，美國人民都對戰爭說「不」，我們支持這個訊息。華盛頓不應忽視民意而再次攻擊伊朗。

由伊朗司法機構營運的媒體分享了一則在X上瘋傳的嘲諷笑話是：「川普試圖在伊朗推動政權更迭失敗了，但他成功在德州 實現了政權更迭。」 這是指民主黨數十年來首次在「深紅」的德州贏得州長與參議員席次。

伊朗主要報紙「報國報」頭版刊登了一張川普被蒙住雙眼、低頭垂首的照片。標題宣告「伊朗陰影籠罩美國大選」，文中寫說：「華盛頓成為伊朗47年來的階下囚：從占領美大使館到2026年11月的美國國會選舉」。

在伊朗德黑蘭4日舉行的反美以抗議集會上，伊朗民眾焚燒一塊巨大的反美以廣告牌，廣告牌上印有美國總統川普、以色列總理內唐亞胡等人的照片。（歐新社）