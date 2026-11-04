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川普認美伊戰爭害共和黨慘敗 伊朗嗆：戰場、政治上都輸了

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗民眾4日在首都德黑蘭街頭焚燒印有美國總統川普、以色列總理內唐亞胡、美國副總統...
伊朗民眾4日在首都德黑蘭街頭焚燒印有美國總統川普、以色列總理內唐亞胡、美國副總統范斯及美國特使威科夫肖像的布條。(路透 / 西亞通訊社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普承認美伊戰爭可能讓共和黨期中選舉失利，但仍堅稱阻止伊朗擁核是必要之舉；伊朗官員則趁勢宣稱美國在戰場與政治上都輸了。

美國3日舉行期中選舉，共和黨慘敗。總統川普表示，美伊戰爭導致共和黨敗選的說法「可能是真的」，尤其是戰爭推高汽油價格。伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則說，美國選民已對戰爭說不。

哥倫比亞廣播公司（CBS News）4日報導，副總統范斯在X發文，將共和黨敗選歸咎於美伊戰爭。川普4日在白宮宴會廳興建工程現場被問及此事時表示：「嗯，我認為這大致是真的，因為戰爭讓汽油價格短期內上漲了一點。但如果讓我重新選擇，我還是得這麼做。因為從長遠來看，這是唯一的解決辦法。不能讓伊朗擁有核武。」

卡利巴夫則在X發文表示：「美國人民對戰爭說不，我們支持這個訊息。」他指出，生活成本上升或「良知」都可能是共和黨普遍敗選的原因，並說：「如果美國政府背叛人民的意願，去為國際金主和勒索者服務，他們就會明白，我們說『不』所帶來的，將是一場惡夢。」

伊朗最高國家安全委員會秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei）也發文，將川普在期中選舉遭到選民否定歸功於伊朗。他表示：「伊朗人民在戰場及荷莫茲海峽讓川普遭遇戰略失敗，還讓他在華府遭遇政治失敗。與此同時，美國人民卻得為他的戰爭埋單。」

雷札伊接著說：「任何與伊朗為敵的人都將付出代價，從戰場一直到他們自己的家門口。」

精華 FAQ

  • 川普表示，外界認為美伊戰爭導致共和黨期中選舉慘敗的說法「可能是真的」，尤其因戰爭短期內推高了汽油價格，進而影響選情。

  • 川普說，即使重新選擇，他仍會採取同樣行動，因為他認為從長遠來看，阻止伊朗擁有核武是唯一可行的解決辦法，屬於安全上的必要之舉。

  • 卡利巴夫稱美國選民已對戰爭說不，雷札伊則宣稱伊朗讓川普在戰場、荷莫茲海峽與華府都遭遇失敗，並警告與伊朗為敵者將付出代價。

美伊 伊朗 川普

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