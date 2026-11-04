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德黑蘭鬧區巨幅看板揚言殺川普 伊朗官方言詞仇恨升級

編譯中心／綜合3日電
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伊美伊緊張局勢升溫，伊朗3日在首都德黑蘭各地展示巨型看板和橫幅，圖為揚言要殺死美...
伊美伊緊張局勢升溫，伊朗3日在首都德黑蘭各地展示巨型看板和橫幅，圖為揚言要殺死美國總統川普的反美看板。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

德黑蘭街頭出現揚言殺川普的巨幅看板與展覽，伊朗同時強調與美國仍難達成協議，美軍攻擊與斡旋談判則使局勢更緊張。

在美伊緊張局勢升溫之際，伊朗3日在首都德黑蘭各地展示巨型看板和橫幅，揚言要殺死美國總統川普（Donald Trump），此舉也使伊朗官方的言詞基調升級到新的層次；川普則表示不急於對伊朗採取軍事行動，他相信德黑蘭希望盡快達成協議。

央廣引述法新社報導，這幅看板高掛在德黑蘭人潮眾多的市中心革命廣場（Enghelab Square）上方，上面寫著「我們將殺死川普」（We will kill Trump），並描繪川普身陷囹圄、低頭垂首的模樣。自2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡以來，德黑蘭各地經常出現新的嘲諷川普、揚言報復的看板及展示裝置。

在德黑蘭北部人潮熙攘的塔吉里什廣場（Tajrish Square），一場露天展覽展出多幅以川普為主題的畫作，其中一幅描繪川普臉部沾滿鮮血、倒臥在地上，頭部遭一隻腳踩住。另一幅畫作則以炸彈遮住川普的臉，顯然是在呼應比利時畫家馬格利特（René Magritte）1964年的作品《人子》（The Son of Man）。

展覽附近還持續展示一座與真人等大的牢房模型，一名演員扮成川普，整天待在牢房內，旁邊的螢幕則播放美國空襲伊朗造成的破壞畫面。

自1979年伊斯蘭革命以來，由國家支持設置的看板及壁畫一直是伊朗公共空間常見的景象。當局利用這些宣傳展示向盟友致敬、頌揚軍事人物，並向敵對勢力（尤其是美國和以色列）傳達政治訊息。

另據報導，伊朗一名高官3日表示，盡管各方加強外交斡旋，力圖避免美伊在美國期中選舉後再度發生激烈衝突，伊朗與美國距離達成終戰協議仍很遙遠。

美國2日夜對伊朗葛希姆島（Qeshm Island）發動「防禦性」攻擊。一名美國官員表示，攻擊目標是用於對付美方資產的地對空飛彈。與此同時，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，夜間在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）東部上空擊落一架美國MQ-9無人機。

卡達斡旋人員2日晚上前往伊朗首都德黑蘭，就過去8天持續協商的美伊協議其中一版草案進行會談。

隨後這名伊朗高官表示：「斡旋人員正努力縮小德黑蘭與華府之間的分歧。」他也警告：「如果美國希望荷莫茲海峽重新開放，就必須滿足德黑蘭的條件。」他並稱核談判只能在那之後展開，且德黑蘭不會接受華府的「過分要求」。德黑蘭將在區域內外，強力回應美國的攻擊。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）3日則表示，德黑蘭已給予華府「有力且理性的回覆」，現在輪到美方採取行動。

美國總統川普2日對於是否會在3日期中選舉後恢復對伊朗的軍事打擊，表達不確定態度。他補充道，他相信德黑蘭希望盡快達成協議。

精華 FAQ

  • 在美伊緊張升高之際，德黑蘭多處展示帶有威嚇意味的看板與橫幅，內容直接揚言殺死川普，並搭配羞辱性圖像，顯示伊朗官方對美方的敵意與宣傳攻勢已明顯升級。

  • 伊朗高官表示，雖然各方正積極斡旋，但德黑蘭與華府距離達成終戰協議仍很遙遠；他並強調若美國要讓荷莫茲海峽重新開放，必須先接受伊朗條件，核談判也要在之後才能進行。

  • 美國對葛希姆島發動防禦性攻擊，聲稱目標是地對空飛彈；伊朗則稱在荷莫茲海峽東部擊落1架MQ-9無人機。同時，卡達斡旋人員赴德黑蘭繼續就協議草案磋商。

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