想結束中東戰爭 傳伊朗最高領袖授權政府與美談判

伊朗與美國之間的衝突未解，德黑蘭街頭呈現一幅反川普畫作。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗與美國透過調停方密集交換訊息，最高領袖並授權政府談判，雙方若能在荷莫茲海峽等議題上達成條件，外界盼望中東戰事可望降溫。

伊朗 與美國尋求透過外交途徑結束中東戰爭的訊號升溫。伊朗總統裴澤斯基安2日表示，最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 已授予政府若干談判權限，尋求結束中東戰爭；伊朗外長阿拉奇則透露，雙方透過調停方進行的間接磋商「非常密集」。美國總統川普 同日表示，美國目前在戰事中占上風，伊朗有意達成協議，並否認將在期中選舉後恢復攻擊伊朗。

伊朗通訊社（IRNA）報導，裴澤斯基安表示，伊朗正努力透過對話解決問題，穆吉塔巴．哈米尼已賦予政府若干權限，以便在與美國談判時作出相關安排。伊朗外交部此前也證實，正透過調停方與美國交換訊息。

阿拉奇則指出，伊朗與美國透過卡達及巴基斯坦居中調解，進行間接磋商，目前談判相當密集，伊方已提出自身條件。他強調，荷莫茲海峽重新開放，必須以美方接受伊朗提出的條件為前提，否則現有局勢將持續。

阿拉奇表示，若美國選擇真誠外交，伊朗願意參與談判；但若美方企圖欺騙伊朗或採取軍事行動，將面臨比過去更加嚴厲、沉重的回擊。

另一方面，美國11月3日將舉行期中選舉，川普2日在華府林肯紀念堂發表選前最後一場演說時表示，美國目前在對抗伊朗方面占據優勢，伊朗防空能力及飛彈產能均大幅下降，飛彈製造能力也已不如以往。他並稱，伊朗希望達成協議，「這有可能發生」，但沒有透露談判細節。

川普重申，美國不會允許伊朗擁有核武，並指伊朗已清楚這一點。演說結束後，媒體詢問他是否會在期中選舉後恢復攻擊伊朗，川普明確回答「不會」。

美伊戰事也對國際能源市場造成衝擊。外電報導，隨著雙方可能重啟談判、結束中東衝突的希望升高，國際油價2日跌勢擴大，跌幅超過7%。自2月底戰爭爆發以來，伊朗一直聲稱對荷莫茲海峽擁有控制權，該海峽是全球重要能源運輸通道。伊朗多次攻擊未經其許可、試圖通過海峽的船隻，美國則持續對伊朗港口實施海上封鎖，海峽通航問題仍是美伊談判的重要關鍵。