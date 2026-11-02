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葉門亞丁遇襲 沙國聯軍反擊 胡塞武裝未回應

編譯中心／綜合1日電
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葉門南部港口城市亞丁1日再遭飛彈襲擊，一處政府軍軍事設施附近傳出爆炸，市內多個街區都能聽見巨大聲響。

同一天，沙烏地阿拉伯領導的多國聯軍宣布，已對葉門胡塞武裝發動精準軍事打擊，摧毀用於支援其軍事行動的關鍵資源。雙方近期攻擊持續升高，葉門戰事再度引發區域安全疑慮。

綜合新華社及香港星島日報報導，一名葉門安全官員表示，胡塞武裝1日向亞丁一處政府軍軍事設施附近發射飛彈。當地居民指出，爆炸發生時，亞丁多個街區均傳出巨大聲響。

截至報導發布時，尚未有這次攻擊造成傷亡或設施損毀程度的具體消息，胡塞武裝也未對事件作出回應。

沙烏地阿拉伯主導的聯軍同日宣布對胡塞武裝展開軍事行動。聯軍發言人馬利基在社群平台發表聲明，表示聯軍當天上午實施精準打擊，摧毀胡塞武裝用於支援軍事行動的重要資源，但未透露打擊地點及具體戰果。

馬利基指出，胡塞武裝持續發動攻擊，不僅威脅平民生命及民用設施安全，也危及沙烏地阿拉伯、葉門及紅海南部的航運安全。聯軍將繼續採取必要措施，阻止胡塞武裝利用相關資源發動攻擊。

沙烏地阿拉伯

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