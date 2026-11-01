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以色列選務首長：違規疑雲調查不會影響選舉結果

中央社／耶路撒冷1日綜合外電報導
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以色列中央選舉委員會主委索爾伯格。（美聯社）
以色列中央選舉委員會主委索爾伯格。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

以色列正調查選舉疑涉外國資金介入，但選委會主委索爾伯格表示，相關疑雲不會影響第26屆國會選舉的公正性與結果公信力。

以色列中央選舉委員會主委索爾伯格今天表示，儘管正就近期選舉疑有外國資金介入展開調查，但是這不會動搖其結果的公信力，而且截至目前為止「懷疑仍只是懷疑」。

法新社報導，以色列國家安全局（Shin Bet）上週應選委會主委要求展開調查，以釐清聯合阿拉伯民主黨（Ra'am）是否收受卡達資金。卡達與該黨均否認這項指控。

總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及所屬聯合黨（Likud）此後數日不斷指控阿拉伯政黨「竊取」選舉。這些政黨在這場選舉取得空前斬獲，可能在反對派領導的政府中發揮關鍵性作用。

中央選舉委員會主委、最高法院法官索爾伯格（Noam Sohlberg）今天在國家安全局局長及檢察總長陪同下，透過影片向以色列民眾保證：「各位透過選票作出的選擇將獲得尊重。」

他說：「第26屆國會選舉符合法定程序。若有任何違規情事，目前都正在調查中。」

索爾伯格強調，調查仍在進行，「懷疑仍只是懷疑」。

「我們的立場是，即使這些疑點最終獲得證實，也不會動搖選舉程序的公正性和最終選舉結果的公信力。」

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精華 FAQ

  • 以色列國家安全局正釐清聯合阿拉伯民主黨是否收受卡達資金，因外界懷疑近期選舉可能有外國資金介入。卡達與該黨都已否認相關指控。

  • 索爾伯格表示，現階段的疑點仍只是懷疑，相關違規若有也在調查中。他強調，選民透過選票做出的選擇會被尊重，選舉結果的公信力不會因此受影響。

  • 因為阿拉伯政黨在這次選舉取得空前成果，可能成為反對派組閣的關鍵力量。總理內唐亞胡及聯合黨連日指控這些政黨「竊取」選舉，使事件更具政治敏感性。

以色列 內唐亞胡

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