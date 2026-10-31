伊朗最高領袖 書面警告美國、以色列勿再發動新攻擊

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的肖像貼在德黑蘭街頭。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗最高領袖哈米尼警告美國與以色列勿再發動新攻擊，並要求軍方對任何威脅立即強力回應；同時，卡達與美方正透過外交斡旋試圖避免戰火再起。

伊朗 最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 （Mojtaba Khamenei）今天透過書面聲明，警告美國與以色列 勿再發動新攻擊。

穆吉塔巴．哈米尼在其個人網站發布的聲明中指出：「如果敵人再次發動軍事或恐怖攻擊，將由伊斯蘭共和國武裝部隊與伊朗人民決定何時，以及在何種條件下結束這些攻擊。」

法新社報導，穆吉塔巴．哈米尼是在會晤軍方高階指揮官時發表上述言論。這些指揮官包括伊朗武裝部隊參謀總長阿布杜拉希（Ali Abdollahi）、陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami），及伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。這是有媒體首度報導他們之間的會面。

穆吉塔巴．哈米尼的父親、前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於2月中東戰爭爆發之初，在美以空襲中喪生。穆吉塔巴．哈米尼隨後接任最高領袖，但至今未曾公開露面。

根據聲明，穆吉塔巴．哈米尼下令各指揮官確保「面對任何程度或類型的威脅，都必須立即作出有力且不受地理範圍限制的回應」。

這項聲明發表之際，各方正展開新一輪外交斡旋，力圖避免重燃戰火。

卡達代表團昨天抵達德黑蘭，與伊朗官員會談。據報伊朗之前收到美國副總統范斯（JD Vance）的一封信；伊朗媒體報導，德黑蘭當局尚未回覆這封信。

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