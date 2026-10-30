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川普深信最後一擊能逼伊朗談判 傳最快期中選舉隔天再開轟

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統30日搭乘空軍一號抵達佛羅里達州戴托納海灘國際機場。(路透)
川普總統30日搭乘空軍一號抵達佛羅里達州戴托納海灘國際機場。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

MS NOW報導稱，川普擬在期中選舉後恢復對伊朗攻擊，同時推動外交斡旋，藉最後一擊逼迫德黑蘭談判並阻止其取得核武。

MS NOW 30日報導，川普總統計畫在期中選舉後恢復攻擊伊朗。3名波斯灣阿拉伯國家資深官員透露，川普政府已向波灣盟友簡報，要他們準備因應新一波短暫但猛烈的攻擊，最快可能在11月4日，也就是期中選舉隔天展開。

美國自9月1日起未再攻擊伊朗，川普也承諾期中選舉前不會發動新攻擊，但伊朗持續威脅荷莫茲海峽的船舶通行，美國則封鎖伊朗港口，藉此向德黑蘭施壓。美國的波灣盟友正積極推動局勢降溫，擔心伊朗可能報復。一名波灣官員表示，如果部分波灣國家反對美國使用境內基地發動攻擊，他「不會感到意外」。

一名未獲授權公開發言的白宮官員表示：「我們不會評論可能存在、也可能不存在的敏感軍事計畫。川普總統保留所有選項，以確保伊朗永遠無法擁有核武。」

川普30日接受堪薩斯市廣播電台KCMO訪問時表示，對伊朗的戰爭「很快就會結束」。他說，美國正把伊朗「打得落花流水」，並預測：「我們將迎來一個沒有核武的伊朗。伊朗不能擁有核武，他們也不會擁有核武，而這一切很快就會結束。」

丕優研究中心最近一項調查顯示，65%的美國人不認同川普處理對伊朗軍事行動的方式，共和黨人及傾向共和黨的無黨籍人士對美伊衝突的態度也愈來愈負面。不過，川普長期關注伊朗發展核武的野心。他身邊部分人士預期，期中選舉後，他將更重視自己的外交政策歷史定位。

一名熟悉川普政府外交政策決策的前官員表示：「他非常執著於不讓伊朗取得核武，也一直深信，透過這最後一次攻擊，我們就能與伊朗人達成協議，或者終於能摧毀他們的核計畫。」

就在美國持續向中東增兵之際，川普團隊也正為外交解決方案做最後努力。2名知情人士透露，副總統范斯最近致函伊朗最高國家安全委員會秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei），提議安排美伊官員會面，恢復談判。

MS NOW指出，卡達過去一周加強外交斡旋，調解人員30日再度前往德黑蘭，推動美伊達成協議。1名知情人士表示，卡達已提出為期7天的方案，處理美伊雙方的關切，包括雙方可採取的互信措施。2名知情人士並表示，美國特使庫許納（Jared Kushner）及威科夫（Steve Witkoff）也參與其中。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導指出，美國最快可能在11月4日、也就是期中選舉隔天，恢復對伊朗的攻擊。川普先前曾承諾選前不會新開戰，但現在被指已向盟友預作部署。

  • 因為伊朗持續威脅荷莫茲海峽船舶通行，外界擔心德黑蘭會報復，美國波灣盟友也可能因美軍使用境內基地而捲入衝突，因此積極推動降溫。

  • 川普團隊一方面持續增兵中東，另一方面也透過副總統范斯致函伊朗官員，並由卡達斡旋安排會面，試圖以7天方案重啟美伊談判。

伊朗 川普 期中選舉

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