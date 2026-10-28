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以色列大選╱內唐亞胡陣營暫落後對手 皆未過半

編譯陳韻涵／綜合報導
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以色列27日大選，現任總理內唐亞胡(左)的政黨落敗，輸給前參謀總長艾森科特(右)...
以色列27日大選，現任總理內唐亞胡(左)的政黨落敗，輸給前參謀總長艾森科特(右)，組閣遇到障礙。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

以色列大選出口民調顯示內唐亞胡陣營失去多數，右翼宗教聯盟與反對陣營皆未過半，後續組閣將高度依賴中間派與阿拉伯政黨。

以色列選民28日在國會大選嚴厲否定總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，打破他領導的右翼和宗教聯盟重掌多數席位的希望，他領導的右派宗教聯盟原本握有68席，但出口民調顯示，執政聯盟僅贏得50席，兩方都未能再次掌握過半優勢，勢必面臨組織聯合內閣的挑戰。

評論指這場選舉結果形同對內唐亞胡執政的公投否定。這場選舉結果，不僅是內唐亞胡執政保衛戰，也關係到選後是否再會對伊朗發動新一波攻擊。以國媒體盛傳，內唐亞胡即使敗選，也可能利用看守總理身分在選後攻打伊朗，企圖繼續掌權。這場大選不僅攸關以色列未來政治走向，更可能牽動中東戰火及全球能源市場。

以色列27日大選，現任總理內唐亞胡政黨落敗，組閣遇到障礙。圖為內唐亞胡27日投票...
以色列27日大選，現任總理內唐亞胡政黨落敗，組閣遇到障礙。圖為內唐亞胡27日投票後與媒體談話。(路透)

內唐亞胡主要對手、前參謀總長艾森科特，擊敗內唐亞胡。圖為艾森科特28日開票獲勝，...
內唐亞胡主要對手、前參謀總長艾森科特，擊敗內唐亞胡。圖為艾森科特28日開票獲勝，在特拉維夫競選總部向支持者表達謝意。(路透)

川普總統在投票前表態支持內唐亞胡，但到截稿時，仍未川普政府對此選舉結果發表意見。

華爾街日報27日報導，前國防軍參謀總長艾森科特(Gadi Eisenkot)領導的中間派陣營估計取得52席，另有未加入任何陣營的阿拉伯政黨可望拿下18席，締造歷來新高紀錄。

以色列國會共有120席，組閣門檻為61席。

內唐亞胡所屬的聯合黨(Likud)可望取得24至25席，仍為國會最大黨，而艾森科特的「正直黨」(Yashar)則可能取得22席。

這場選舉被廣泛視為選民對內唐亞胡戰時表現的公投，以色列中央選舉委員會表示，截至當地時間下午4時，投票率已創下1973年開始統計以來的新高。

觀察人士指出，巴勒斯坦裔公民的投票率明顯偏高。

以色列中央選舉委員會駁回聯合黨提出延長投票的要求，並稱最終計票可能要到30日才能完成。

華盛頓郵報報導，從義大利米蘭返國投票的42歲選民阿德瓦．辛奈(Adva Sinai)說，她要的改變就是「除了比比(Bibi，內唐亞胡的綽號)之外，誰都行。」

艾森科特表示：「初步出口民調結果顯示，多數以色列公民對內唐亞胡及10月7日事件負責的政府，完全失去信任。」

內唐亞胡透過社群平台X發文，警告阿拉伯族群投票率偏高，「我們正為家園而戰，穆斯林兄弟會的支持者闖入投票所、竊取選舉。」

媒體報導，以色列軍方高層抵制內唐亞胡在選舉前夕發動攻擊的壓力；對此，以色列前國防部長利伯曼(Avigdor Liberman)27日寫信給檢察總長，指內唐亞胡為逃避敗選而將以色列拖入戰爭，「構成叛國」要件。

阿拉伯裔政黨「聯合名單」(Joint List)及伊斯蘭保守派「聯合阿拉伯名單」(United Arab List，又稱Ra'am)估計共可取得17席至18席，不僅締造新高紀錄，且可能成為組閣談判的關鍵。

不過，內唐亞胡陣營已表明不會與阿拉伯政黨合作，艾森科特陣營則要求重大讓步，包括承認巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯(Hamas)為恐怖組織。

以色列官方的計票結果公布後，總統赫佐格(Isaac Herzog)將與各黨黨魁會面，指定最有可能組閣者，被指定者有六周的時間協商。

精華 FAQ

  • 出口民調顯示，內唐亞胡領導的執政聯盟僅拿下50席，未能跨過61席過半門檻；對手陣營與阿拉伯政黨席次上升，使組閣局勢更加複雜。

  • 因為選民不只在檢驗其執政表現，也在回應10月7日事件與戰時決策；艾森科特更直指多數選民已對內唐亞胡政府失去信任。

  • 總統赫佐格將先與各黨會面並指定組閣人選，之後有6周協商；若主要陣營都不到61席，阿拉伯政黨與中間派的支持將成為左右結局的關鍵。

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