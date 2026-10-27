川普下令就能開打 美傳96小時內可攻伊朗 可能期中選舉後

美媒26日引述官員報導，美軍部署在中東的部隊只要接獲川普命令，就能在96小時內對伊朗展開新軍事行動；圖為伊朗民眾26日走過德黑蘭街頭一幅反美壁畫。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普面對美伊戰爭表示將在終結衝突與達成協議間作決定，CNN則稱美軍已備妥96小時內可對伊朗開打，時間點可能落在期中選舉後。

美伊戰爭正處於熱戰邊緣，美國福斯新聞節目「周日早晨談未來」25日播出美國總統川普 專訪，對於已鏖戰近八個月的美伊戰爭，他表明，「我必須做出決定，那就是我該徹底終結它，而且這非常容易做到，還是我要達成協議？就這樣，我們不甩手段」。另外，伊朗 稱與麥加協定締約國達共識，區域安全應由區內國家維護。

川普25日稍晚也在答覆媒體提問時說，各位很快就會看到這場戰爭以某種方式結束。

美國有線電視新聞網（CNN）26日引述兩位美國官員報導，美軍部署在中東的部隊已準備好，一接獲川普命令，就能在96小時（4天）內對伊朗展開新一輪軍事行動，且可能是大規模行動，超過至今有限度的「割草戰略」。

現在已不是川普打不打、而是何時打，時間可能落在11月3日美國期中選舉 後。一位美國官員直言，荷莫茲海峽周邊的現狀，長期將無以為繼，這也是川普可能轉向重啟對伊朗軍事行動的主因之一。

為了重啟對伊朗的軍事行動，美軍已在中東部署足夠兵力。上述美國官員形容，這將是一場大規模行動。川普雖尚未決定期中選舉後是否對伊朗動手，但似乎傾向採取重大軍事行動。不過，美國官員提醒，川普也曾在美軍發動攻勢前夕喊卡。

據美國近來的情報評估，伊朗及葉門武裝團體「青年運動」目前不太可能主動升高衝突。若美國或以色列先攻擊伊朗，德黑蘭和青年運動很可能立即報復，攻擊美國駐中東的人員與設施，甚至波及中東以外的範圍。

兩位美國官員及一位以色列安全消息人士說，以色列總理內唐亞胡極力主張在美國期中選舉前就動手，但川普並未同意，且美國官員也要求延後，原因之一是以軍總參謀長薩米對美國參謀首長聯席會議主席凱恩說，這可能不利27日以色列國會大選甚至造成大選延期。

消息人士提到，以色列似暫時擱置攻擊伊朗的計畫，但仍持續準備以美聯手的聯合作戰。

以方願等待的部分原因是防空飛彈庫存吃緊，一旦重燃戰火，仍需美國幫忙防禦伊朗報復。但據美國情報評估，內唐亞胡雖公開揚言推翻伊朗神職政權，但仍缺乏明確的整體戰略目標。

另據中央社引述法新社報導，伊朗26日表示，已與麥加協定（Mecca pact）的三個締約國土耳其、沙烏地阿拉伯及巴基斯坦達成共識，認為區域安全應由區域內國家維護，而不是仰賴外國勢力。

據報導，伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）在會後說：「我們達成的共識是，我們所處地區的安全應由區內國家自行維護，也就是由各國自己確保安全，並防止任何形式的外國勢力介入。」