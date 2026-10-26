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伊朗稱與麥加協定締約國達共識 區域安全應由區內國家維護

中央社／德黑蘭26日綜合外電報導
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伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）。（路...
伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗表示，已與麥加協定締約國土耳其、沙烏地阿拉伯及巴基斯坦取得共識，主張中東區域安全應由區內國家自行維護，避免外國勢力介入。

伊朗今天表示，已與麥加協定（Mecca pact）的3個締約國土耳其、沙烏地阿拉伯巴基斯坦達成共識，認為區域安全應由區域內國家維護，而不是仰賴外國勢力。

法新社報導，伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）在會後表示：「我們達成的共識是，我們所處地區的安全應由區內國家自行維護，也就是由各國自己確保安全，並防止任何形式的外國勢力介入。」

精華 FAQ

  • 伊朗表示，已與麥加協定的3個締約國達成共識，分別是土耳其、沙烏地阿拉伯及巴基斯坦。這項共識是在相關會議後對外公布。

  • 共識的核心是，伊朗及相關國家認為其所處地區的安全應由區內國家自行維護，也就是由各國自己確保安全，而不是依賴外國勢力來介入或主導。

  • 伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊明確表示，應防止任何形式的外國勢力介入區域事務。伊朗主張區域安全應建立在地區國家自我負責的基礎上。

伊朗 巴基斯坦 沙烏地阿拉伯

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