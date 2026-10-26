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期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

推動內唐亞胡下台 6.7萬以色列僑民回國投票

編譯廖振堯／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

在10月27日大選前，約6.7萬名以色列僑民預計返國投票，反對內唐亞胡的動員可能影響勢均力敵的選情。

以色列總理內唐亞胡自1996年以來連任多屆，他的執政聯盟與反對黨的支持率不相上下。美國非營利組織Fly&Vote的一項調查顯示，預計將有6.7萬名以色列僑民回國投票，可能會左右這場勢均力敵的選舉結果。以色列大選在10月27日。

華爾街日報報導，這是自2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列後的首次大選，內唐亞胡領導的極右翼、民族主義、極端正統派政黨組成的執政聯盟，對上前國防軍參謀總長艾森科特(Gadi Eisenkot)為核心的中間派陣營。

目前的民調顯示反對派聯盟略微領先。雙方的支持率均未達到在120席次議會贏得多數所需的61個席次，如果27日大選投票後，雙方都無法掌足夠組成政府的票數，內唐亞胡將繼續擔任看守總理，直到舉行新的選舉。

內唐亞胡的批評者稱，他應擔起未能防禦哈瑪斯襲擊的責任，那次襲擊造成約1200人死亡，另有約250人在加薩被劫持為人質。反對人士也批評他破壞了民主制度、將極端分子納入政府、為了政治利益而延長戰爭，並損害了以色列的國際聲譽。

以色列要求選民親自投票，只有外交官、特使、一些駐外軍人可以不在籍投票。許多僑民表示他們計畫投票反對內唐亞胡，Fly&Vote與航空公司和旅行社協調，包下六架專機接運選民，最初目標是至少載送5萬人，但現在早已超過。Fly&Vote統計回國投票的僑民中約有一半來自美國、超過三分之一來自歐洲。

內唐亞胡所屬的聯合黨(Likud Party)要求選舉委員會停止此計畫。根據本月初達成的和解協議，發起接回僑民計畫的AID聯盟(AID Coalition)同意不再組織更多航班。

居住在亞利桑納州的65歲退休人士毛茲(Netzer Maoz)自1991年移居美國以來從未回以色列投票過，決定飛回以色列投票反對內唐亞胡政府。

前以色列情報人員波拉克(Nadav Pollak)2025年7月帶著妻兒離開以色列前往多倫多，也決定回國投票。由於中東地區戰亂，從加拿大直飛以色列的航班已經暫停。他花了5716元買了三張機票，中途在維也納停留，共飛行14個小時，但他表示這趟奔波是值得的，「這屆政府在很多方面都失敗了，我曾在軍隊的公共部門為這個國家服務了近10年。我不想看到以色列走上現在這條路。」

精華 FAQ

  • 因為民調顯示執政聯盟與反對派差距極小，雙方都未穩定跨過61席門檻；同時約6.7萬名僑民返國投票，可能在最後階段改變席次分布。

  • 這是2023年10月7日哈瑪斯攻擊後的首次大選，批評者要求他為安全失守與戰爭延長負責，也指控其破壞民主並損害國際聲譽。

  • Fly&Vote與航空公司、旅行社協調包機接送選民，原本目標5萬人已超過；回國投票者約一半來自美國，超過三分之一來自歐洲，且多數表態反對內唐亞胡。

內唐亞胡 以色列 投票

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