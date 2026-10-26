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沙國要把原油藏進新加坡地下岩洞 星國宣布明年合作 防美伊戰爭斷供

編譯葉亭均／綜合外電
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沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）尋求在海外貯存石油，以防斷供。(...
沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）尋求在海外貯存石油，以防斷供。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

新加坡將自明年下半年起為沙烏地阿拉伯原油提供地下儲存空間，雙方盼透過裕廊岩洞合作提升供應鏈韌性並強化能源安全。

新加坡將自明年下半年起，在境內地下岩洞儲存沙烏地阿拉伯原油。此舉是沙國因應美伊戰爭造成供應中斷的一環。

新加坡能源、貿易及工業部長陳詩龍今（26日）在「新加坡國際能源周」會議上表示，這批沙國原油將存放在裕廊岩洞，該設施位於新加坡南部的石化與煉油園區內。

他表示：「這項安排將提升沙烏地原油在東南亞供應鏈的韌性，也有助於強化新加坡的能源安全與韌性，以因應供應中斷的情況。」

沙烏地國營石油公司沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）本月稍早表示，利雅德當局正與外國政府洽談，希望讓Aramco取得海外儲油設施的使用權。

此舉正值荷莫茲海峽與紅海航運受阻之際。這兩條航道是沙國原油出口的主要通道，此外，沙國一條重要輸油管線及其他能源基礎設施也遭到攻擊。

根據新加坡政府機構裕廊集團（JTC）網站資料，裕廊地下岩洞的液態碳氫化合物儲存容量最高可達147萬立方公尺，涵蓋原油、凝析油、石腦油和柴油等等，相當於約900萬桶原油。

這個儲存設施是東南亞首個商業化地下液態碳氫化合物儲存設施，由裕廊集團擁有與主導開發，地點位於新加坡裕廊島Banyan盆地海床下方130至150公尺深處，建設了五個巨大的地下岩洞，歷經八年施工，2014年正式啟用。

陳詩龍表示，Aramco將於周一稍晚與新加坡能源市場管理局及裕廊集團簽署合作備忘錄，目標是在未來幾個月內完成協商。

沙烏地能源部長阿布都阿濟茲透過預錄影片在會議上表示：「將供應儲備部署得更靠近亞洲主要市場，將提升我們供應網絡的調度彈性，並有助於確保新加坡能源供應安全、強化應變準備。我們認為，雙方合作未來還有進一步擴大的潛力。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 新加坡將在裕廊地下岩洞為沙國原油提供儲存空間，預計明年下半年開始。這項安排由Aramco與新加坡相關機構合作推動，目的是分散供應風險。

  • 裕廊地下岩洞位於裕廊島Banyan盆地海床下方130至150公尺深處，是東南亞首個商業化地下液態碳氫化合物儲存設施，總容量約相當於900萬桶原油。

  • 因荷莫茲海峽與紅海航運受阻，加上重要輸油管線及能源基礎設施遭攻擊，沙國希望把儲備部署到更接近亞洲市場的地方，以提升調度彈性與供應安全。

新加坡 沙烏地阿拉伯 東南亞

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