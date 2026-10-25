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為一份13美元烤雞肉捲…黎巴嫩社會引發論戰

中央社貝魯特25日綜合外電報導
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位於黎巴嫩首都貝魯特的餐廳The Glow Paradise。(路透)
位於黎巴嫩首都貝魯特的餐廳The Glow Paradise。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

黎巴嫩餐廳推出13美元健康版烤雞肉捲引爆爭議，反映物價與購買力落差擴大，也凸顯金融崩潰、戰事與民生困境下的社會撕裂。

黎巴嫩爆發金融危機7年後，一份要價約13美元的烤雞肉捲引發論戰，凸顯在這個深受政經動盪及軍事衝突衝擊的國家，當地民眾的消費能力差距日益懸殊。

路透報導，位於黎巴嫩首都貝魯特的餐廳The Glow Paradise為在意熱量的顧客推出健康版烤雞肉捲，這道新餐點叫作Chic Taouk，一份要價約13美元，幾乎是當地一般雞肉捲價格的兩倍。

批評者抨擊，在這個許多家庭連基本生活開銷都難以負擔的國家，餐廳推出昂貴的Chic Taouk是漫天開價。

儘管Chic Taouk在社群媒體引發爭議，顧客仍趨之若鶩。The Glow Paradise營運合夥人表示，他們在短短11天內就賣出2萬多份Chic Taouk。

這樣矛盾的反應觸動黎巴嫩社會的敏感神經。多年來，金融動盪、政治癱瘓與軍事衝突重塑該國社會結構，掏空中產階級，僅剩少數人能維持富裕的生活型態。

貝魯特聖約瑟夫大學（Saint Joseph University）經濟學家納德（Sami Nader）指出，The Glow Paradise門庭若市的景象掩蓋了另一層現實，「你看到餐廳裡的人潮，卻沒看到上個月有22家餐廳關門」。

黎巴嫩網友在Instagram分成兩派，一派指控餐廳「搶錢」，另一派認為Chic Taouk本來就是要賣給負擔得起的人。

有些人則質疑，無論是以色列占領南部大片土地，還是長期存在的電力與供水危機，在國家仍面臨迫切危機之際，為烤雞肉捲爭執是否搞錯重點。

黎巴嫩當權菁英長達數十年的貪腐與揮霍行徑，導致黎國2019年金融崩潰，隨後黎國又陷入數次軍事衝突，讓國家經濟前景更形惡化。

自2019年以來，黎巴嫩國內生產毛額（GDP）已下滑近40%，通膨預期攀升至17.5%，為國際貨幣基金（IMF）7月公布的全球整體通膨的4倍以上。此外，黎國每5個家庭就有4個難以負擔基本生活所需。

精華 FAQ

  • 因為這款健康版烤雞肉捲售價約13美元，幾乎是當地一般雞肉捲的2倍；在多數家庭連基本開銷都難負擔時，許多人認為餐廳漫天開價。

  • 儘管在社群媒體上引發批評，顧客仍然踴躍購買。餐廳營運合夥人表示，新餐點Chic Taouk在短短11天內就賣出2萬多份。

  • 它凸顯黎巴嫩金融崩潰後的貧富差距擴大，也反映政治癱瘓、軍事衝突與民生危機交織；自2019年以來GDP近40%，多數家庭難負擔基本生活。

社群媒體 黎巴嫩

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