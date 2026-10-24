葉門青年運動攻擊沙國能源設施 聯軍稱擊落兩飛彈

AI摘要 文章摘要整理： 葉門青年運動宣稱對沙國多處石油與機場設施發動攻擊，沙烏地領導聯軍則表示已攔截2枚飛彈，衝突再度升溫。

與伊朗 結盟的葉門武裝與政治組織青年運動（Houthis）今天表示，對沙烏地阿拉伯 的石油設施及機場發動攻擊，而與該組織交戰的沙烏地為首聯軍則稱擊落兩枚飛彈，雙方衝突進一步升溫。

獲沙烏地支持的葉門政府指出，青年運動還向南部港市亞丁（Aden）海岸防衛隊的據點發射3枚彈道飛彈。

路透社報導，沙國政府並未直接針對青年運動的說法回應，但通報在其中一處疑似石油設施目標附近發現飛彈殘骸。目前尚不清楚這些攻擊是否擊中沙國境內目標，或已被攔截。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，該組織鎖定利雅德（Riyadh）哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）、揚布（Yanbu）地區一座沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的設施、拉比格（Rabigh）煉油廠、原油輸送站以及東西向輸油管（East-West Pipeline）為目標，另外還攻擊其他一些地點。

沙烏地領導的聯軍稍早表示，他們攔截並摧毀了青年運動朝揚布及塔亦夫（Taif）發射的兩枚彈道飛彈。

沙烏地民防單位說，遭攔截飛彈的殘骸掉落在麥加（Mecca）及麥地那（Medina）地區，這兩地為數百萬穆斯林朝聖者每年參訪的伊斯蘭教聖地。

青年運動否認攻擊麥加及麥地那，強調他們的行動「只針對沙烏地石油設施及軍事基地」。

雙方戰火再起，粉碎了2022年由聯合國斡旋的停火協議。這項協議之前基本上已讓沙國主導聯軍與青年運動之間的跨境攻擊大幅減少。

沙烏地支持獲得國際承認的葉門政府，青年運動則控制葉門首都沙那（Sanaa）。