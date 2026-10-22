我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創新疫苗問世 致命黑色素瘤死亡率降低42%

去年4月申請入籍至今無下文 台裔移民告川普政府

伊朗威脅美以若再打 將「零紅線」報復、瞄準7國家石油AI設施

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名伊朗士兵10月3日在德黑蘭受訓。(路透)
一名伊朗士兵10月3日在德黑蘭受訓。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

面對外界稱美以可能再度攻擊，伊朗放話將擴大報復至波斯灣多國的石油、電纜與AI設施，並把下一場衝突視為生存威脅。

美國媒體近期報導，美方軍事顧問已擬定再次聯手攻擊伊朗的目標清單。伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）則表示，如果美以再次發動攻擊，伊朗將打擊波斯灣地區多達7個國家的石油設施、海底電纜、資料中心及人工智慧（AI）設施。

紐約時報此前引述美國官員及知情人士披露，美以軍方已擬定具體作戰計畫，可能在11月3日美國期中選舉後再度對伊朗發動空襲。不過，新一輪攻勢能否取得比第一階段戰事更大的成果仍有疑慮，川普也尚未批准行動，先前更曾多次在最後關頭叫停攻擊計畫。

衛報22日報導，伊朗媒體引述雷札伊說：「如果衝突再起，我們將有更廣泛的計畫。」他強調：「不能讓伊朗的經濟命脈遭到攻擊，支撐這些攻擊的經濟架構卻被視為不受波及、享有豁免。」

伊朗強硬派國會議長卡利巴夫（Mohammad Ghalibaf）曾主導與美國的談判，試圖結束兩國衝突。他的顧問穆罕默迪（Mehdi Mohammadi）表示，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡已原則上同意發動攻擊，但無法保證行動成功。他說：「我們將下一場衝突視為生存威脅。兩年內爆發第3場戰爭，意味著生存受到威脅。我們的戰略是『零紅線』。」

穆罕默迪並說：「我們將打破衝突在時間與空間上的界限。戰爭將比敵人預期持續更久，波及範圍也將更廣。」

與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的法爾斯通訊社（Fars）表示，伊朗已向各軍事及行動單位下達指示，規定「一旦再次爆發全面戰爭，並發生伊朗官員遭暗殺及平民遭殺害的情況，伊朗的回應將不僅限於軍事目標，也包括政治目標」。

3個歐洲國家以及土耳其、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和埃及的外交部長，將於23日在伊斯坦堡會晤，針對相互關聯的伊朗、葉門及巴勒斯坦危機協調共同政策。外界憂心，德黑蘭與華府如今似乎都已將再次爆發戰爭視為制定政策的基本假設。

精華 FAQ

  • 伊朗高層表示，若美以再次發動攻擊，回應不只限於軍事目標，還會打擊波斯灣地區多達7個國家的石油設施、海底電纜、資料中心與AI設施。

  • 《紐約時報》引述美國官員與知情人士稱，美以軍方已擬定具體作戰計畫，可能在11月3日美國期中選舉後再度空襲伊朗，但川普尚未批准。

  • 伊朗強硬派人士稱，下一場衝突被視為生存威脅，因此策略是「零紅線」，也就是不再侷限於時間、空間或單一軍事目標，戰事將更久、波及更廣。

伊朗 石油 川普

上一則

「川普被關牢裡」 伊朗演員戴面具上演行動藝術 吸引路人開罵

延伸閱讀

期中選後再轟伊朗？美以已演練空襲 川普尚未拍板

期中選後再轟伊朗？美以已演練空襲 川普尚未拍板
「川普被關牢裡」 伊朗演員戴面具上演行動藝術 吸引路人開罵

「川普被關牢裡」 伊朗演員戴面具上演行動藝術 吸引路人開罵
選前想再開戰？英媒：以色列總理原定大規模轟炸伊朗 遭川普擋下

選前想再開戰？英媒：以色列總理原定大規模轟炸伊朗 遭川普擋下
伊朗備戰嚇阻川普 點名石油設施、資料中心為反擊目標

伊朗備戰嚇阻川普 點名石油設施、資料中心為反擊目標

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格