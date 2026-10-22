伊朗威脅美以若再打 將「零紅線」報復、瞄準7國家石油AI設施

一名伊朗士兵10月3日在德黑蘭受訓。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 面對外界稱美以可能再度攻擊，伊朗放話將擴大報復至波斯灣多國的石油、電纜與AI設施，並把下一場衝突視為生存威脅。

美國媒體近期報導，美方軍事顧問已擬定再次聯手攻擊伊朗 的目標清單。伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）則表示，如果美以再次發動攻擊，伊朗將打擊波斯灣地區多達7個國家的石油 設施、海底電纜、資料中心及人工智慧（AI）設施。

紐約時報此前引述美國官員及知情人士披露，美以軍方已擬定具體作戰計畫，可能在11月3日美國期中選舉後再度對伊朗發動空襲。不過，新一輪攻勢能否取得比第一階段戰事更大的成果仍有疑慮，川普 也尚未批准行動，先前更曾多次在最後關頭叫停攻擊計畫。

衛報22日報導，伊朗媒體引述雷札伊說：「如果衝突再起，我們將有更廣泛的計畫。」他強調：「不能讓伊朗的經濟命脈遭到攻擊，支撐這些攻擊的經濟架構卻被視為不受波及、享有豁免。」

伊朗強硬派國會議長卡利巴夫（Mohammad Ghalibaf）曾主導與美國的談判，試圖結束兩國衝突。他的顧問穆罕默迪（Mehdi Mohammadi）表示，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡已原則上同意發動攻擊，但無法保證行動成功。他說：「我們將下一場衝突視為生存威脅。兩年內爆發第3場戰爭，意味著生存受到威脅。我們的戰略是『零紅線』。」

穆罕默迪並說：「我們將打破衝突在時間與空間上的界限。戰爭將比敵人預期持續更久，波及範圍也將更廣。」

與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的法爾斯通訊社（Fars）表示，伊朗已向各軍事及行動單位下達指示，規定「一旦再次爆發全面戰爭，並發生伊朗官員遭暗殺及平民遭殺害的情況，伊朗的回應將不僅限於軍事目標，也包括政治目標」。

3個歐洲國家以及土耳其、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和埃及的外交部長，將於23日在伊斯坦堡會晤，針對相互關聯的伊朗、葉門及巴勒斯坦危機協調共同政策。外界憂心，德黑蘭與華府如今似乎都已將再次爆發戰爭視為制定政策的基本假設。