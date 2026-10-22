「川普被關牢裡」 伊朗演員戴面具上演行動藝術 吸引路人開罵

在伊朗德黑蘭的塔吉里什廣場，一名扮演美國總統川普的演員21日坐在一個形似監獄牢房的廣告牌裝置中。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 德黑蘭以「川普牢房」行動藝術強化反美宣傳之際，美以據報正籌劃在美國期中選舉後對伊朗發動新一輪空襲，區域緊張持續升高。

美國與以色列 據報正加緊演練空襲，並擬定在11月3日美國期中選舉後重新攻擊伊朗 的計畫。美國官員透露，可能採取短期、高強度的軍事行動，打擊伊朗能源設施、飛彈及無人機武器庫等目標，但美國總統川普 是否批准仍未確定。與此同時，伊朗首都德黑蘭近日設置一座真人大小的「川普牢房」藝術裝置，將反美宣傳延伸至街頭。

央廣引述法新社22日報導，位於德黑蘭北部高檔社區的塔吉里什廣場，近日出現一座懸掛在數層樓高處的立體牢房。一名演員戴著仿似川普的面具，身穿深色西裝、繫紅色領帶，在牢房內踱步或緊抓欄杆。旁邊的螢幕則播放譴責美國「戰爭罪」的訊息。

這項裝置吸引不少民眾駐足拍照，有人對著假川普自拍、謾罵，也有人開玩笑稱會替他支付保釋金；另有青少年高喊要殺死川普。德黑蘭市政府表示，活動旨在提醒民眾伊朗要求追究戰爭責任的訴求。

自今年2月美國與以色列發動空襲、引發戰爭以來，伊朗持續加強反美宣傳，並指控美方蓄意攻擊平民目標，包括學校及婚禮，造成婦女和兒童死亡。親近伊朗當局的媒體稱，這座牢房將全天候展示，持續傳遞相關訊息。

另一方面，紐約時報21日引述美國官員及知情人士報導，美以軍方已規畫在美國期中選舉後重新對伊朗發動攻擊。美國國防部長赫塞斯本周訪問以色列時，亦與總理內唐亞胡討論新一輪軍事行動。美以近期加緊演練長程空襲，據報以軍戰機及加油機曾飛越敘利亞、伊拉克領空，接近伊朗邊境後折返。

可能攻擊目標包括伊朗能源基礎設施、哈格島及葛希姆島、鎬山地下核設施入口與隧道，以及飛彈和無人機武器庫。有美方官員認為，大規模攻擊可能將伊朗經濟推向崩潰邊緣，迫使德黑蘭接受停戰並重新開放荷莫茲海峽。不過，為避免汽油價格進一步上漲，攻擊計畫可能避開煉油廠及石油設施。

川普此前多次否決重啟大規模作戰的方案，因此是否批准新一輪攻擊仍有變數。美軍還須完成兵力部署，相關準備預計延續至11月初。外界也質疑，新一輪空襲能否取得比今年2月至4月首階段戰事更大的成果，當時衝突已推高全球能源價格及通膨，並消耗大量美軍攔截飛彈。

伊朗外長阿拉奇21日在社交平台X警告，若美國選擇戰爭而非外交，將導致更大的戰略失敗。伊朗官員亦表示，若戰火重燃，報復範圍可能擴及資料中心及海底電纜，不再局限於商船和鄰國能源設施。川普雖曾表示不排除使用大型空爆炸彈攻擊伊朗基礎設施，但相關武器能否有效摧毀深埋地下的核設施，仍存在疑問。美伊局勢再度升溫，區域衝突是否擴大仍待觀察。

伊朗當局近日在德黑蘭街頭搭建了一個真人大小的牢房，一名扮演美國總統川普的演員則被關在裡面受苦。(美聯社)