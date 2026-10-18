伊朗國會通過任命案 新國防部長熟悉軍工製造採購
伊朗國會通過阿克拉基出任國防部長，他憑藉40多年軍工與飛彈經驗接掌要職，並承諾重建國防工業，同時回應美國可能以MOAB打擊伊朗的威脅。
AI摘要
文章摘要整理：
伊朗國會通過阿克拉基出任國防部長，他憑藉40多年軍工與飛彈經驗接掌要職，並承諾重建國防工業，同時回應美國可能以MOAB打擊伊朗的威脅。
伊朗國會今天通過由阿克拉基（Mehrdad Akhlaqi Ketabchi）擔任國防部長的任命案，結束數個月來由代理部長領導國防的情況。新防長在伊朗軍工生產及採購機制上有豐富資歷。
綜合路透和法新社報導，伊朗原防長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）今年2月死於美國和以色列聯合空襲後，由伊本芮沙（Majid Ebn al-Reza）代理職位至今。
阿克拉基在伊朗國防部有40多年工作經驗，並曾在航太和飛彈領域擔任高階職位，因此他也正處於美國和歐洲聯盟（EU）的制裁名單上。
阿克拉基在提交給伊朗國會的政策計畫中承諾，他將重建伊朗的軍工業基礎設施、加快國防科技發展及擴大與民間企業合作。
他還表示，針對美國可能動用所謂「炸彈之母」來打擊伊朗，德黑蘭已採取必要應對措施。
美國有線電視新聞網（CNN）本周報導，美國考慮可能動用俗稱「炸彈之母」（mother of all bombs）的大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast Bomb，MOAB）GBU-43/B來打擊伊朗的能源基礎設施和核發展地點。這是美國目前軍械庫中除了核武以外最大炸彈。
阿克拉基說，美國總統川普（Donald Trump）應該把注意力放在能否確保美軍從中東安全撤離。「如果他投下1顆炸彈（之母），就看有多少美軍最後是被抬出區域。」
伊朗國會通過由阿克拉基（Mehrdad Akhlaqi Ketabchi）擔任國防部長，結束此前由代理部長主持國防事務的局面，讓正式首長回到位。 他在伊朗國防部有40多年工作經驗，並曾任航太與飛彈領域高階職位，長期接觸軍工生產與採購流程，因此被視為熟悉體系運作的人選。 他承諾重建軍工業基礎設施、加快國防科技發展並擴大與民間企業合作；同時強調伊朗已備妥應對美國可能動用MOAB打擊的措施。
精華 FAQ
伊朗國會通過由阿克拉基（Mehrdad Akhlaqi Ketabchi）擔任國防部長，結束此前由代理部長主持國防事務的局面，讓正式首長回到位。
他在伊朗國防部有40多年工作經驗，並曾任航太與飛彈領域高階職位，長期接觸軍工生產與採購流程，因此被視為熟悉體系運作的人選。
他承諾重建軍工業基礎設施、加快國防科技發展並擴大與民間企業合作；同時強調伊朗已備妥應對美國可能動用MOAB打擊的措施。
上一則