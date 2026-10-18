伊朗國會通過任命案 新國防部長熟悉軍工製造採購

伊朗新國防部長阿克拉基（Mehrdad Akhlaqi Ketabchi）在德黑蘭發表談話。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗國會通過阿克拉基出任國防部長，他憑藉40多年軍工與飛彈經驗接掌要職，並承諾重建國防工業，同時回應美國可能以MOAB打擊伊朗的威脅。

伊朗 國會今天通過由阿克拉基（Mehrdad Akhlaqi Ketabchi）擔任國防部長的任命案，結束數個月來由代理部長領導國防的情況。新防長在伊朗軍工生產及採購機制上有豐富資歷。

綜合路透和法新社報導，伊朗原防長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）今年2月死於美國和以色列 聯合空襲後，由伊本芮沙（Majid Ebn al-Reza）代理職位至今。

阿克拉基在伊朗國防部有40多年工作經驗，並曾在航太和飛彈領域擔任高階職位，因此他也正處於美國和歐洲聯盟（EU）的制裁名單上。

阿克拉基在提交給伊朗國會的政策計畫中承諾，他將重建伊朗的軍工業基礎設施、加快國防科技發展及擴大與民間企業合作。

他還表示，針對美國可能動用所謂「炸彈之母」來打擊伊朗，德黑蘭已採取必要應對措施。

美國有線電視新聞網（CNN）本周報導，美國考慮可能動用俗稱「炸彈之母」（mother of all bombs）的大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast Bomb，MOAB）GBU-43/B來打擊伊朗的能源基礎設施和核發展地點。這是美國目前軍械庫中除了核武以外最大炸彈。

阿克拉基說，美國總統川普（Donald Trump）應該把注意力放在能否確保美軍從中東安全撤離。「如果他投下1顆炸彈（之母），就看有多少美軍最後是被抬出區域。」