沙烏地有昂貴武裝 為何擋不住民兵組織低成本軍事攻擊？

沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場10日遭葉門什葉派激進團體青年運動襲擊，現場冒出濃煙。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地阿拉伯雖擁有昂貴先進武裝與防空系統，仍難擋青年運動以低成本無人機和巡弋飛彈發動的攻擊，暴露出防備方向與實戰應變上的結構性弱點。

紐約時報15日報導，沙烏地阿拉伯 數十年來耗資數千億建立先進武裝，軍費支出位居全球前十名，近幾個月面對葉門民兵組織「青年運動」(Houthis)發動的低成本攻擊卻顯得難以招架，軍事專家指出，沙烏地阿拉伯在某種程度上已經暴露於風險當中，大量購買具有「炫目效果」(glitter factor)的高科技戰鬥機與新款飛彈攔截器，其實很難偵測廉價無人機與低空巡弋飛彈。

另外，沙烏地阿拉伯防禦系統假設的最大威脅是來自東方或東北方的伊朗 或伊拉克 ，不是來自西南方的葉門。

為了避免出現於大多數阿拉伯國家的軍事政變，沙國軍隊特地建構成兩個彼此競爭的分支，每個分支都受到高度集中化的決策統治，軍事應變的靈活度因此受限。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(Royal United Services Institute)中東安全問題專家布爾茱·奧切利克(Burcu Ozcelik)表示：「對利雅德來說，這是一個怵目驚心的時刻，許多方面都顯得難堪。」

她表示，沙國長期以來大量投資建立軍事硬實力，但問題出在備戰狀態(preparedness)，「對於『青年運動』這種閃電攻勢，沙國是否準備充分？」

「青年運動」連日以來對沙烏地阿拉伯境內深處的基礎建設、能源與軍事目標發動攻擊，本周又襲擊沙國國營企業阿美石油公司(Aramco)。利雅德國際機場航廈10日被巡弋飛彈擊中，至少造成13人死亡，300多人受傷。

「青年運動」軍事發言人薩里(Yahya Saree)11日在社群媒體發表聲明，列出無人機與飛彈鎖定的多個地點，並說打擊行動將持續到沙國停止攻擊葉門為止。

根據美國國務院數據，2020年以來，華府至少賣給沙烏地阿拉伯730枚愛國者攔截飛彈(Patriot interceptors)。沙烏地阿拉伯向美國購買的薩德(THAAD)攔截系統，旨在擊中飛行高度更高的飛彈。

軍事專家說，使用要價300多萬元愛國者飛彈擊落造價僅1.5萬至2.5萬之間的無人機，好比拿鐵鎚去打蚊子。

雷達也是沙國面臨的關鍵問題。

「青年運動」使用的無人機與巡弋飛彈，可以低空飛行且改變方向，「沙之軍隊」(Armies of Sand)作者波拉克(Kenneth M. Pollack)表示：如果沒有雷達覆蓋，很難從遠距離發現。