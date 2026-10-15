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沙烏地有昂貴武裝 為何擋不住民兵組織低成本軍事攻擊？

記者顏伶如／即時報導
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沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場10日遭葉門什葉派激進團體青年運動襲擊，現場冒出濃...
沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場10日遭葉門什葉派激進團體青年運動襲擊，現場冒出濃煙。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

沙烏地阿拉伯雖擁有昂貴先進武裝與防空系統，仍難擋青年運動以低成本無人機和巡弋飛彈發動的攻擊，暴露出防備方向與實戰應變上的結構性弱點。

紐約時報15日報導，沙烏地阿拉伯數十年來耗資數千億建立先進武裝，軍費支出位居全球前十名，近幾個月面對葉門民兵組織「青年運動」(Houthis)發動的低成本攻擊卻顯得難以招架，軍事專家指出，沙烏地阿拉伯在某種程度上已經暴露於風險當中，大量購買具有「炫目效果」(glitter factor)的高科技戰鬥機與新款飛彈攔截器，其實很難偵測廉價無人機與低空巡弋飛彈。

另外，沙烏地阿拉伯防禦系統假設的最大威脅是來自東方或東北方的伊朗伊拉克，不是來自西南方的葉門。

為了避免出現於大多數阿拉伯國家的軍事政變，沙國軍隊特地建構成兩個彼此競爭的分支，每個分支都受到高度集中化的決策統治，軍事應變的靈活度因此受限。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(Royal United Services Institute)中東安全問題專家布爾茱·奧切利克(Burcu Ozcelik)表示：「對利雅德來說，這是一個怵目驚心的時刻，許多方面都顯得難堪。」

她表示，沙國長期以來大量投資建立軍事硬實力，但問題出在備戰狀態(preparedness)，「對於『青年運動』這種閃電攻勢，沙國是否準備充分？」

「青年運動」連日以來對沙烏地阿拉伯境內深處的基礎建設、能源與軍事目標發動攻擊，本周又襲擊沙國國營企業阿美石油公司(Aramco)。利雅德國際機場航廈10日被巡弋飛彈擊中，至少造成13人死亡，300多人受傷。

「青年運動」軍事發言人薩里(Yahya Saree)11日在社群媒體發表聲明，列出無人機與飛彈鎖定的多個地點，並說打擊行動將持續到沙國停止攻擊葉門為止。

根據美國國務院數據，2020年以來，華府至少賣給沙烏地阿拉伯730枚愛國者攔截飛彈(Patriot interceptors)。沙烏地阿拉伯向美國購買的薩德(THAAD)攔截系統，旨在擊中飛行高度更高的飛彈。

軍事專家說，使用要價300多萬元愛國者飛彈擊落造價僅1.5萬至2.5萬之間的無人機，好比拿鐵鎚去打蚊子。

雷達也是沙國面臨的關鍵問題。

「青年運動」使用的無人機與巡弋飛彈，可以低空飛行且改變方向，「沙之軍隊」(Armies of Sand)作者波拉克(Kenneth M. Pollack)表示：如果沒有雷達覆蓋，很難從遠距離發現。

精華 FAQ

  • 因為沙國大量採購高科技戰機與飛彈攔截器，卻較難偵測低空、低成本的無人機與巡弋飛彈；加上防禦設計並非針對葉門方向，實戰應變也不夠靈活。

  • 其一是防禦系統假設主要威脅來自東方或東北方，而非西南方葉門；其二是高價攔截飛彈對廉價目標成本失衡；其三是雷達對低空目標的偵測能力不足。

  • 青年運動連日攻擊沙國境內深處的基礎建設、能源與軍事目標，並擊中阿美石油公司與利雅德國際機場航廈，造成至少13人死亡、300多人受傷。

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