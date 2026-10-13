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美以選前再炸伊朗？傳川普曾叫內唐亞胡先準備 軍方持續備戰

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（左）2025年12月29日在佛州海湖莊園聆聽以色列總理內唐亞胡發言...
美國總統川普（左）2025年12月29日在佛州海湖莊園聆聽以色列總理內唐亞胡發言。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

多方消息指川普與內唐亞胡曾談及選前重啟對伊朗空襲，但白宮否認相關說法；美以軍方則持續備戰，雙方內部對是否動武仍存分歧。

Axios 13日報導，2名美國官員、1名以色列官員及1名知情人士透露，以色列總理內唐亞胡川普總統上周討論，可能在以色列及美國選舉前，對伊朗發動新一輪大規模軍事行動。

這場通話發生在川普表態不會於期中選舉前攻擊伊朗之前。以色列官員表示，內唐亞胡在通話中對以方情報顯示伊朗正採取令人憂慮的措施，試圖重建核計畫表達擔憂。

一名美國官員說：「畢比（Bibi，內唐亞胡暱稱）似乎想再次動手。他已經和總統談過幾次，總統也說：『嗯，你知道的，畢比，儘管去準備吧。』但實際上沒有任何承諾。『儘管去準備吧』可能是現在，也可能是以後，甚至可能永遠不會發生。」

消息人士透露，內唐亞胡過去兩周已多次與川普通話，討論美以聯合攻擊伊朗軍事及核設施的可能性。內唐亞胡擔心伊朗正如以色列所研判，採取措施重建核計畫，以方尤其擔心伊朗可能將「鎬山」（Pickaxe Mountain）用作鈾濃縮設施。

一名以色列官員表示，川普起初似乎傾向恢復攻擊，隨後卻變得猶豫。另一名美國官員也說，川普對此反覆不定。知情人士指出，國防部長赫塞斯及美國中央司令部領導層最支持恢復空襲伊朗，但川普大多數顧問目前傾向維持經濟制裁及其他施壓措施。

另一名美國官員說：「他們聲稱，這種經濟施壓的效果愈來愈好。那就繼續下去吧。」

報導指出，恢復空襲將對川普與內唐亞胡產生重大政治影響。伊朗很可能向以色列發射數百枚彈道飛彈報復，進而衝擊以色列選舉。消息人士透露，以色列國防軍參謀總長札米爾（Eyal Zamir）上周與美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）通話，討論未來三周內恢復對伊朗全面作戰的可能性。

消息人士表示，札米爾認為，若在這段期間重啟戰爭，伊朗可能展開報復，導致以色列選舉延期。這也讓札米爾陷入兩難，因為選前發動攻擊可能被視為內唐亞胡的政治操作，削弱民眾對普遍被認為不涉政治的以軍的信任。

白宮了解內唐亞胡在國內的政治考量。一名美國官員說：「畢比的選舉在美國期中選舉之前。他認為擔任戰時總理是自己的優勢。」不過，一名以色列官員透露，內唐亞胡近日與安全及情報首長會面時聲稱，是川普而非他主動提出在選舉前攻擊伊朗的可能性。

依照內唐亞胡的說法，川普曾詢問以色列是否願意參與。然而，若在美國選舉前恢復戰爭，可能對川普產生反效果，不僅讓選民想起這場不受歡迎的衝突，也可能推高汽油價格。

消息人士表示，美以軍方仍保持警戒，並正完成相關準備，以便川普改變主意時採取行動。不過，一名白宮官員否認川普與內唐亞胡曾討論恢復戰爭，稱相關說法「不實」。他說：「總統已經表示，我們不會在期中選舉前的任何時候攻擊伊朗。」

精華 FAQ

  • Axios稱，雙方上周討論在以色列及美國選舉前，是否對伊朗發動新一輪大規模軍事行動，並涉及美以聯合攻擊伊朗軍事與核設施的可能性。

  • 報導說，赫塞斯與美軍中央司令部偏向恢復空襲，但川普多數顧問主張維持經濟制裁與施壓措施，認為目前壓力工具仍有效，因此不急著動武。

  • 因伊朗可能以數百枚彈道飛彈報復以色列，影響以色列選舉；同時也可能讓美國選民想起衝突並推高油價，對川普與內唐亞胡都可能造成反效果。

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