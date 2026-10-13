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沙國機場遇襲逾300死傷 當局遭爆事前停發防空警報2周 離譜原因曝光

編譯盧思綸／即時報導
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沙烏地阿拉伯哈立德國王國際機場10日遇襲，造成超過300死傷。（路透）
沙烏地阿拉伯哈立德國王國際機場10日遇襲，造成超過300死傷。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

沙國哈立德國王機場遭青年運動多次攻擊致重大傷亡，外界同時揭露沙國曾停發軍事警報2周，導致安全疑慮升高。

伊朗扶植的葉門武裝團體「青年運動」過去一周四度襲擊沙烏地阿拉伯哈立德國王國際機場，造成至少18人死亡、逾300人受傷。路透披露，利雅德早在事件前已主動停止向民眾發送防空警報，且時間長達2周。有分析指出，此舉似乎意在避免破壞國內社會運作及對外國際形象，但恐怕適得其反。

美聯社引述兩名地區官員透露，沙國當局正調查防空系統為何未能及早發出警報並攔截攻擊，讓青年運動的飛彈與無人機飛行超過1000公里，最終擊中利雅德機場。初步調查顯示，青年運動先發射多架無人機開路，隨後混合發射巡弋飛彈與彈道飛彈突破空防。

根據路透，沙國今年5月開始透過全國預警系統，向民眾手機及社群媒體發布軍事威脅警報，但隨著青年運動攻勢升高，預警系統卻突然沉寂。沙國最後一次發布相關警報是在9月29日，直到10月12日才恢復，期間仍照常發布豪雨、洪水等天災警報。

兩名知情官員透露，上周機場遇襲前，一個與沙國結盟的西方國家曾詢問利雅德為何停止發布警報，沙方答覆竟稱，頻繁警報造成太大干擾，許多民眾更抱怨半夜被吵醒。不過，沙國政府尚未證實這項說法，也未公開解釋停止發布警報的原因。

相較之下，自今年2月美伊戰爭爆發以來，同樣遭受伊朗飛彈與無人機攻擊的卡達，幾乎每次遇襲前都會向民眾手機發送警報，提醒留在室內、遠離窗戶；巴林與科威特也多次響起防空警報，敦促民眾避難。

旅美沙烏地學者、智庫「中東政策委員會」研究員阿拉默（Sultan Alamer）指出，沙國政府試圖「兩者兼得」，一方面發動軍事行動，另一方面又希望維持民眾及國際社會的信心。但多名官員與分析人士認為，未發布預警反而加劇外界對沙國安全的疑慮，讓當局保護居民與旅客的能力受到質疑。

至於防空系統為何未能阻止攻擊，美聯社指出，青年運動的部分先進武器配備可在飛行途中改變方向的彈頭，對沙國部署的愛國者攔截飛彈構成挑戰。當局目前正在調查防空系統失靈原因。

與沙國政府關係密切的分析人士希哈比（Ali Shihabi）則指出，沙國國土遼闊，境內遍布機場、輸油管線及石油設施，現有愛國者防空系統、攔截飛彈及飛彈發射單位，根本不足以同時保護所有重要設施。

利雅德機場連環遇襲，沙國12日照常舉行世界石油理事會能源大會，但已有多名大型石油企業高層取消出席。沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王（Abdulaziz bin Salman）向與會人士表示，感謝大家前來利雅德，「因為你們知道這個國家是安全的」，但也坦言，會議如期舉行並不代表風險已經消失。

精華 FAQ

  • 葉門青年運動以無人機開路，再混合發射巡弋飛彈與彈道飛彈突襲機場，突破沙國空防，造成至少18人死亡、逾300人受傷。

  • 路透指出，沙國自9月29日起停發軍事預警，直到10月12日才恢復，期間長達2周。知情官員稱，沙方認為頻繁警報干擾太大，民眾也抱怨夜間被吵醒。

  • 外界認為，停發警報與防空失靈都讓沙國保護居民和旅客的能力受質疑，也影響國際觀感；甚至有大型石油企業高層因此取消出席利雅德能源會議。

沙烏地阿拉伯 伊朗

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